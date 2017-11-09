Овцы оказались способны распознавать человеческие лица
Многие животные, включая овец, запоминают лица контактирующих с ними людей. Ученые из Кэмбриджского университета решили проверить, распространяется ли эта способность и на двухмерные изображения: фотографии.
Для участия в эксперименте было отобрано восемь овец уэльской горной породы. На один из двух экранов в специальном загоне поочередно проецировались снимки знаменитостей: актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, актера Джейка Джилленхола («Донни Дарко», «Горбатая гора»), британской ведущей Фионы Брюс или бывшего президента США Барака Обамы. Там же находилось вознаграждение в виде пищи, что стимулировало овцу выбирать лоток с фотографией, а не с пустым экраном. На следующем этапе снимки были перемешаны с изображениями незнакомцев или случайных предметов. Когда овца подходила к фотографии, которую она уже должна была запомнить, под экраном появлялось угощение. А если выбор был неверным, то лоток оставался пустым, а вместо еды звучал тревожный сигнал.
После четырех дней тренировок овцы научились отличать лицо знаменитости от нового лица в 8 случаях из 10. Когда голова на изображении оказывалась немного развернута, способность распознавания падала на 15% (люди выполняют эту задачу с тем же результатом). В среднем овцы выбирали знакомые им фотографии в 68% случаев независимо от ракурса (погрешность составляет 2,3%). Дополнительный эксперимент подтвердил умение овец «считывать» 2D-изображения. Без предварительной подготовки им показали снимок их владельца вместе с фотографией незнакомого человека. Животные смотрели на оба снимка по очереди, уделяя больше внимания постороннему лицу. Окончательный выбор почти всегда был правильным: своего владельца овцы узнали в 7 случаях из 10.
Результаты научной работы доказывают, что овцы обладают не менее сложным мозгом, чем обезьяны, дельфины и другие социальные животные. Благодаря этому овец можно использовать при изучении нейробиологических процессов человека, а также различных заболеваний. В первую очередь ученых интересует природа и способы борьбы с болезнью Гентингтона. В числе ее симптомов — сложность с узнаванием других людей.