  • Овцы оказались способны распознавать человеческие лица
    Фото: Cambridge University/YouTube
  • Овцы оказались способны распознавать человеческие лица
    Фото: Cambridge University/YouTube
Наука

Овцы оказались способны распознавать человеческие лица

Эксперименты в этой области помогут в изучении нейродегенеративных заболеваний человека.
Анастасия Баринова
9 ноября 2017 в 18:23

Многие животные, включая овец, запоминают лица контактирующих с ними людей. Ученые из Кэмбриджского университета решили проверить, распространяется ли эта способность и на двухмерные изображения: фотографии.

Для участия в эксперименте было отобрано восемь овец уэльской горной породы. На один из двух экранов в специальном загоне поочередно проецировались снимки знаменитостей: актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, актера Джейка Джилленхола («Донни Дарко», «Горбатая гора»), британской ведущей Фионы Брюс или бывшего президента США Барака Обамы. Там же находилось вознаграждение в виде пищи, что стимулировало овцу выбирать лоток с фотографией, а не с пустым экраном. На следующем этапе снимки были перемешаны с изображениями незнакомцев или случайных предметов. Когда овца подходила к фотографии, которую она уже должна была запомнить, под экраном появлялось угощение. А если выбор был неверным, то лоток оставался пустым, а вместо еды звучал тревожный сигнал.

Читать далее

Тоже интересно

Дамский чулок: плодовитость на благо медицине

Обсудить
СМИ2
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Тоже интересно
Акулы научат людей отращивать зубы
Акулы научат людей отращивать зубы
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery