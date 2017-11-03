Наука

В Индонезии обнаружен новый вид орангутанов

Международная группа ученых идентифицировала новый, третий вид орангутанов, живущий в изолированной части Северной Суматры (провинции в Индонезии) и получивший название «тапанулийский орангутан» (Pongo tapanuliensis). Его популяция была обнаружена еще 20 лет назад, однако только после комплексных исследований геномов и морфологии черепа животных ученые смогли подтвердить, что это отдельный вид. И, к сожалению, он уже находится под угрозой вымирания.
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3 ноября 2017 в 17:31
  • В Индонезии обнаружен новый вид орангутанов
    Pongo tapanuliensis Фото: Tim Laman / Wikimedia Commons

Когда в 1997 году исследователи нашли в районе Батанг Тору (Северная Суматра) изолированную популяцию орангутанов, предполагалось, что животные относятся к одному из двух известных видов: к суматранским орангутанам (Pongo abelii), эндемичному для Суматры, и калимантанским орангутанам (Pongo pygmeaeus), живущим на близлежащем острове Борнео.

Однако изучив череп умершей в 2013 году взрослой мужской особи, специалисты начали сомневаться в правильности гипотезы. Учнные из Цюрихского университета сравнили черепную коробку данного орангутана с другими, принадлежащими 33 взрослым особям, и обнаружили морфологические отличия.

Специалисты провели исследование ДНК орангутанов, расшифровав и сравнив геномы 37 особей. Результаты показали, что предки тапанулийских орангутанов отделились от предков двух других видов примерно 3,3 млн лет назад. Затем, уже примерно 600 тыс. лет назад, разделились и предки суматранских и калимантанских орангутанов.

Pongo tapanuliensis (на фото Тима Талана) находятся под угрозой вымирания, их популяция насчитывает не более 800 особей (они являются редчайшим видом человекообразных обезьян).

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

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