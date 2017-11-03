В Индонезии обнаружен новый вид орангутанов
Когда в 1997 году исследователи нашли в районе Батанг Тору (Северная Суматра) изолированную популяцию орангутанов, предполагалось, что животные относятся к одному из двух известных видов: к суматранским орангутанам (Pongo abelii), эндемичному для Суматры, и калимантанским орангутанам (Pongo pygmeaeus), живущим на близлежащем острове Борнео.
Однако изучив череп умершей в 2013 году взрослой мужской особи, специалисты начали сомневаться в правильности гипотезы. Учнные из Цюрихского университета сравнили черепную коробку данного орангутана с другими, принадлежащими 33 взрослым особям, и обнаружили морфологические отличия.
Специалисты провели исследование ДНК орангутанов, расшифровав и сравнив геномы 37 особей. Результаты показали, что предки тапанулийских орангутанов отделились от предков двух других видов примерно 3,3 млн лет назад. Затем, уже примерно 600 тыс. лет назад, разделились и предки суматранских и калимантанских орангутанов.
Pongo tapanuliensis (на фото Тима Талана) находятся под угрозой вымирания, их популяция насчитывает не более 800 особей (они являются редчайшим видом человекообразных обезьян).
Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.