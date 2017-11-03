В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода
Международная группа ученых вела исследования в штате Гуджарат на северо-западе Индии. Результатом экспедиции стала находка скелета древнего рыбоящера — ихтиозавра (лат. Ichthyosauria), жившего в период между 152 и 157 млн лет назад.
Останки были глубоко погружены в твердую породу; их извлечение заняло 1500 человеко/часов. При жизни ихтиозавр достигал пяти метров в длину. Анализ зубов показал, что в его рацион входила рыба, моллюски и другие обитатели моря.
Важность открытия состоит в том, что оно позволяет проследить распространение этих древних животных по планете.
Большинство останков ихтиозавров обнаружено в Европе и Северной Америке, а на юге палеонтологам попадались только разрозненные кости. Скелет, найденный в штате Гуджарат, сохранился практически целиком, и это дало возможность всесторонне сравнить «северных» и «южных» рыбоящеров. Выяснилось, что их строение практически идентично.
Интересно, что индийский ихтиозавр представляет ранний юрский период; все фрагменты костей, обнаруженные в этом регионе в прошлом, «моложе» на 50 млн лет.
Узнайте о том, как рыбоящеры продолжали свой род.