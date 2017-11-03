  • В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода
    Фото: Guntupalli V. R. Prasad/PLOS ONE
  • В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода
    Фото: Guntupalli V. R. Prasad/PLOS ONE
  • В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода
    Фото: Guntupalli V. R. Prasad/PLOS ONE
Наука

В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода

На западе Индии найден скелет ихтиозавра. Это редкая удача: прежде палеонтологи обнаруживали здесь лишь отдельные кости доисторической морской рептилии.
Анастасия Баринова
3 ноября 2017 в 16:43

Международная группа ученых вела исследования в штате Гуджарат на северо-западе Индии. Результатом экспедиции стала находка скелета древнего рыбоящера — ихтиозавра (лат. Ichthyosauria), жившего в период между 152 и 157 млн лет назад.

Останки были глубоко погружены в твердую породу; их извлечение заняло 1500 человеко/часов. При жизни ихтиозавр достигал пяти метров в длину. Анализ зубов показал, что в его рацион входила рыба, моллюски и другие обитатели моря.

Важность открытия состоит в том, что оно позволяет проследить распространение этих древних животных по планете.

  • В Индии найден скелет ихтиозавра Юрского периода
    Фото: Guntupalli V. R. Prasad/PLOS ONE

Большинство останков ихтиозавров обнаружено в Европе и Северной Америке, а на юге палеонтологам попадались только разрозненные кости. Скелет, найденный в штате Гуджарат, сохранился практически целиком, и это дало возможность всесторонне сравнить «северных» и «южных» рыбоящеров. Выяснилось, что их строение практически идентично.

Интересно, что индийский ихтиозавр представляет ранний юрский период; все фрагменты костей, обнаруженные в этом регионе в прошлом, «моложе» на 50 млн лет.

Узнайте о том, как рыбоящеры продолжали свой род.

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