  • Осенний пейзаж с космической высоты: видео
    Река Маккензи Фото: NASA
  • Осенний пейзаж с космической высоты: видео
    Штат Мэн Фото: NASA
  • Осенний пейзаж с космической высоты: видео
    Шведская Лапландия Фото: NASA
  • Осенний пейзаж с космической высоты: видео
    Камчатка Фото: NASA
Наука

Осенний пейзаж с космической высоты: видео

Осенью деревья меняют цвет листвы, и в разных местах планеты это происходит в разное время. Снимки, сделанные из космоса, позволяют по-новому взглянуть на осенний ландшафт.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 19:07

Неминуемое приближение зимы специалисты NASA решили ознаменовать красочным видео. Этот ролик смонтирован из снимков, сделанных спутниками за несколько последних лет.


Самые яркие краски осень дарит шведской Лапландии и американскому штату Мэн; воды канадской реки Маккензи в ноябре скованы льдом, а Камчатка покрыта снегом уже к началу октября.

  • Осенний пейзаж с космической высоты: видео
    Камчатка Фото: NASA

Посмотрите на буквы алфавита, «спрятанные» на поверхности Земли.

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