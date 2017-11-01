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Осенний пейзаж с космической высоты: видео
Осенью деревья меняют цвет листвы, и в разных местах планеты это происходит в разное время. Снимки, сделанные из космоса, позволяют по-новому взглянуть на осенний ландшафт.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 19:07
Неминуемое приближение зимы специалисты NASA решили ознаменовать красочным видео. Этот ролик смонтирован из снимков, сделанных спутниками за несколько последних лет.
Самые яркие краски осень дарит шведской Лапландии и американскому штату Мэн; воды канадской реки Маккензи в ноябре скованы льдом, а Камчатка покрыта снегом уже к началу октября.
Посмотрите на буквы алфавита, «спрятанные» на поверхности Земли.