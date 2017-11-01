  • Запуск первого аппарата к Марсу состоялся 55 лет назад
    Фото: NASA
  • Запуск первого аппарата к Марсу состоялся 55 лет назад
    Фото: Wikipedia
Наука

Запуск первого аппарата к Марсу состоялся 55 лет назад

1 ноября 1962 ракета вывела в космос «Марс-1» — первый космический аппарат, предназначенный для изучения Красной планеты.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 18:04

Советский проект «Марс» для своего времени являлся крупнейшим: освоение межпланетных пространств в области Земля-Марс тогда только начиналось. Ученым предстояло рассчитать необходимую мощность двигателей и ракеты-носителя, обеспечить устойчивую радиосвязь на больших расстояниях, минимизировать влияние космической радиации на электронную аппаратуру и так далее.

Специально к запускам был построен радиотехнический комплекс дальней космической связи. За траекторией полета также следил телескоп Крымской астрофизической обсерватории диаметром 2,6 м. Однако испытания аппаратов первого поколения (Марс-60A, 60B) в 1960 году оказались неудачными из-за аварий ракет-носителей.

Затем были разработаны космические аппараты второго поколения, в том числе Марс-1. Его масса составляла 893,5 кг; длина — 3,3 м; ширина с учетом солнечных батарей и радиаторов — 4 м. Система ориентации была оснащена датчиками Солнца, Земли и Марса; микродвигателями, работающими на сжатом азоте, а также гироскопическими приборами.

Станция должна была взять на борт множество научных приборов — например, камеру для съемки марсианской поверхности, спектрорефлексометр для для поиска следов органической жизни, спектрограф для изучения полос поглощения озона в марсианской атмосфере.

В числе задач межпланетной станции были проведение длительных исследований космического пространства, установление радиосвязи на межпланетном расстоянии, а также изучение Марса и его «окрестностей». Запуск состоялся 1 ноября 1962 с космодрома Байконур при помощи четырехступенчатой ракеты-носителя «Молния».

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