Запуск первого аппарата к Марсу состоялся 55 лет назад
Советский проект «Марс» для своего времени являлся крупнейшим: освоение межпланетных пространств в области Земля-Марс тогда только начиналось. Ученым предстояло рассчитать необходимую мощность двигателей и ракеты-носителя, обеспечить устойчивую радиосвязь на больших расстояниях, минимизировать влияние космической радиации на электронную аппаратуру и так далее.
Специально к запускам был построен радиотехнический комплекс дальней космической связи. За траекторией полета также следил телескоп Крымской астрофизической обсерватории диаметром 2,6 м. Однако испытания аппаратов первого поколения (Марс-60A, 60B) в 1960 году оказались неудачными из-за аварий ракет-носителей.
Затем были разработаны космические аппараты второго поколения, в том числе Марс-1. Его масса составляла 893,5 кг; длина — 3,3 м; ширина с учетом солнечных батарей и радиаторов — 4 м. Система ориентации была оснащена датчиками Солнца, Земли и Марса; микродвигателями, работающими на сжатом азоте, а также гироскопическими приборами.
Станция должна была взять на борт множество научных приборов — например, камеру для съемки марсианской поверхности, спектрорефлексометр для для поиска следов органической жизни, спектрограф для изучения полос поглощения озона в марсианской атмосфере.
В числе задач межпланетной станции были проведение длительных исследований космического пространства, установление радиосвязи на межпланетном расстоянии, а также изучение Марса и его «окрестностей». Запуск состоялся 1 ноября 1962 с космодрома Байконур при помощи четырехступенчатой ракеты-носителя «Молния».
И хотя «Марс-1» успешно вышел на межпланетную траекторию, в полете возникли технические проблемы: в одном из клапанов микродвигателей системы ориентации обнаружилась течь. К 5 ноября весь запас азота был утерян. Это помешало аппарату добраться до цели.
Тем не менее, с задачей исследования свойств межпланетного пространства между Землей и Марсом аппарат справился. С его помощью были получены данные о физических свойствах космического пространства между орбитами Земли и Марса: интенсивность космического излучения, напряженности магнитных полей Земли и межпланетной среды, о потоках ионизованного газа, идущего от Солнца и о распределении мелких небесных тел.
За время работы станции был осуществлен 61 сеанс радиосвязи; на ее борт было передано более 3000 команд. Последний сеанс состоялся 21 марта 1963 года. На этот момент космический аппарат преодолел половину запланированного пути и находился на расстоянии 106 млн км от Земли. Не достигнув Красной планеты, «Марс-1» лег на орбиту вокруг центра нашей звездной системы — Солнца.
В наши дни другие аппараты успешно изучают Марс. Теперь по нему можно совершить виртуальную прогулку.