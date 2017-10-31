Метеорный поток Леониды и другие астрономические события ноября
При условии ясной погоды ноябрьское небо порадует зимними созвездиями: в полночь на востоке из-за горизонта поднимается Лев с яркой звездой Регулом, а на северо-востоке, высоко над горизонтом располагается Большая Медведица. На северо-западе, также вблизи горизонта, видны созвездия Лиры и Лебедя.
В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, слева от него — Возничий, под ним — Телец, а еще ниже и левее — созвездие Ориона с яркими звездами: красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллятриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, а вблизи горизонта — ярчайшая звезда всего неба Сириус (альфа Большого Пса).
Наиболее значимым астрономическим событием станет метеорный поток Леониды. Земля на его пути оказывается с 6 по 30 ноября, но пик активности приходится на середину месяца: в ночь с 17-е на 18-е.
Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля — Туттля; радиант расположен в созвездии Льва. Это очень мощный поток: в прошлом отмечалось более 3000 метеоров в час. Самый крупный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час вспыхивало до 150 000 метеоров. Однако начиная с 2008 года активность потока не превышала 99 метеоров в час. В этом году, по данным специалистов Московского планетария, в пик прохождения потока можно будет увидеть до 20 метеоров в час.
Смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Предварительно следует выделить около 20 минут для адаптации глаз к темноте. Наблюдения за городом будут более успешными, чем в черте мегаполиса. Если для передвижения по незнакомой местности потребуется освещение, лучше всего заранее запастись «красными фонарями». Сделать их можно самостоятельно, наложив на фонарик, например, упаковочную бумагу красного цвета.
Ноябрь также богат на памятные космические даты. В 1962 году советские автоматические межпланетные станции впервые в мире полетели к Марсу и Венере. При этом «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. Кроме того, 50 лет назад — 3 ноября 1957 года — на околоземной орбите за границами земной атмосферы оказалось первое теплокровное — собака Лайка. Это дало начало эре космических путешествий с экипажем на борту.
Наконец, именно в ноябре впервые за всю историю космонавтики была совершена посадка на ядро кометы.