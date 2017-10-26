  • Что умеют робопчелы: видео
    Фото: Yufeng Chen/Harvard SEAS
  • Что умеют робопчелы: видео
    Фото: Harvard University/YouTube
  • Что умеют робопчелы: видео
    Фото: Harvard University/YouTube
Наука

Что умеют робопчелы: видео

Ученые из Гарварда работают над созданием крошечного робота. Со временем он не только может заменить пчел, которых в природе становится все меньше, но и спасать людей и тестировать новые технологии.
Анастасия Баринова
26 октября 2017 в 14:36

Первый прототип робопчелы был представлен в 2013 году. Устройство было способно махать крыльями со скоростью 120 раз в секунду, подпрыгивать и взлетать. Модифицируя модель, инженеры научили ее удерживаться на стенах, нырять и плавать. Каждая из задач требовала инновационного решения: в частности, слишком легкий робот при контакте с водой не погружался — тонуть ему не позволяло поверхностное натяжение. Успех пришел после того, как робот перед погружением стал разгоняться.


Но оказавшись под водой, робопчела не могла вынырнуть и продолжить полет. Эта проблема была решена к 2017 году. Для того, чтобы преодолеть все то же поверхностное натяжение, мешающее взлету из-под воды, специалисты добавили к нижней части робота специальную камеру.

Всплывая, пчела набирает в нее воду, которая тут же раскладывается на смесь водорода и кислорода при помощи электролиза. В результате робот получает дополнительную плавучесть, и его крылья могут подняться над поверхностью воды. Достигнув поверхности, аппарат выпускает электрический разряд, который поджигает газовую смесь. Она взрывается, и на этом толчке робот взлетает.


Изобретение имеет огромный практический потенциал. Миниатюрный робот может быть применен во время спасательных операций при поиске пострадавших, поскольку он свободно перемещается в любой среде. Его можно отправлять для сбора научных данных в труднодоступные места.

Он также может помочь модифицировать конструкцию летающей подводной лодки: аппарата, крайне сложного в создании, поскольку требования к плавательным средствам диаметрально отличаются от параметров, необходимых для воздухоплавания.

Наконец, робопчелы в будущем смогут заменить настоящих пчел. Численность этих насекомых стремительно уменьшается по всей планете, что грозит полномасштабной экологической катастрофой.

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