Что умеют робопчелы: видео
Первый прототип робопчелы был представлен в 2013 году. Устройство было способно махать крыльями со скоростью 120 раз в секунду, подпрыгивать и взлетать. Модифицируя модель, инженеры научили ее удерживаться на стенах, нырять и плавать. Каждая из задач требовала инновационного решения: в частности, слишком легкий робот при контакте с водой не погружался — тонуть ему не позволяло поверхностное натяжение. Успех пришел после того, как робот перед погружением стал разгоняться.
Но оказавшись под водой, робопчела не могла вынырнуть и продолжить полет. Эта проблема была решена к 2017 году. Для того, чтобы преодолеть все то же поверхностное натяжение, мешающее взлету из-под воды, специалисты добавили к нижней части робота специальную камеру.
Всплывая, пчела набирает в нее воду, которая тут же раскладывается на смесь водорода и кислорода при помощи электролиза. В результате робот получает дополнительную плавучесть, и его крылья могут подняться над поверхностью воды. Достигнув поверхности, аппарат выпускает электрический разряд, который поджигает газовую смесь. Она взрывается, и на этом толчке робот взлетает.
Изобретение имеет огромный практический потенциал. Миниатюрный робот может быть применен во время спасательных операций при поиске пострадавших, поскольку он свободно перемещается в любой среде. Его можно отправлять для сбора научных данных в труднодоступные места.
Он также может помочь модифицировать конструкцию летающей подводной лодки: аппарата, крайне сложного в создании, поскольку требования к плавательным средствам диаметрально отличаются от параметров, необходимых для воздухоплавания.
Наконец, робопчелы в будущем смогут заменить настоящих пчел. Численность этих насекомых стремительно уменьшается по всей планете, что грозит полномасштабной экологической катастрофой.