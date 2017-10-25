Кровавый пот: миф или реальность?
Греческие слова «кровь» и «пот» дали название явлению «гематидроз». Известно о нем с древнейших времен: в частности, одно из упоминаний содержится в Евангелии от Луки (I век н. э.). Несколько примеров приводит Леонардо да Винчи, рассказывая о солдате, обливавшемся кровью перед боем, а также о мужчинах, приговоренных к смерти. По свидетельствам Генриха Манна и Александра Дюма, король Франции Карл IX Валуа в периоды психического напряжения и страха покрывался кровавым потом.
В медицине за период с XVII по конец XX вв. зафиксировано всего 76 случаев. По этой причине множество врачей не рассматривали гематидроз в качестве отдельного заболевания. По их мнению, это могло быть симптомом какой-либо другой болезни или индивидуальной реакцией на стресс. Однако в последние годы гематидрозу посвящается все больше исследований, и ученым удалось доказать его самостоятельное существование.
С начала XX века вышло сразу несколько независимых друг от друга исследований, рассказывающих о пациентах с подобными симптомами. С кровавым потом к врачам обращались 18-летняя девушка, 12-летний мальчик, 72-летний мужчина и другие пациенты по всей планете.
Новый случай произошел в в Италии: 21-летняя женщина на протяжении трех лет потела кровью. Кровавый пот появлялся на ее лице и ладонях при самых разных обстоятельствах: в моменты стресса, во время спокойного сна, в периоды физической активности. В каждом случае кровотечение продолжалось не дольше пяти минут, но и этого было достаточно для того, чтобы девушка впала в депрессию и перестала появляться на людях: предсказать момент, когда ее лицо покроется кровью, она не могла. Читать далее
Врачи прописали ей пропранолол, хорошо себя зарекомендовавший в ряде случаев у других пациентов, а также антидепрессанты. Однако полностью болезнь не побеждена: к настоящему времени лишь снизилась частота кровавого потоотделения.
Природу заболевания ученые поняли давно: эритроциты из кровеносных капилляров проникают в потовые железы, где смешиваются с потом. Однако причина этого нарушения так и не установлена.
Несколько пациентов, чья история болезни рассматривается в исследованиях, кровоточили безо всякой связи со стрессом: напротив, эмоциональное напряжение у них появлялось только после того, как они замечали кровь в составе пота. Поскольку общих заболеваний у всех рассматриваемых пациентов не обнаружено, гематидроз предлагается признать самостоятельной болезнью, требующей глубокого изучения и, в первую очередь, понимания механизмов, которые ее запускают.
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