  • Кровавый пот: миф или реальность?
    Фото: Wikimedia Commons
  • Кровавый пот: миф или реальность?
    Фото: Dr Maglie/CMAJ
  • Кровавый пот: миф или реальность?
    Фото: Raksha M. Patel, Stuti Mahajan
  • Кровавый пот: миф или реальность?
    Фото: Raksha M. Patel, Stuti Mahajan
Наука

Кровавый пот: миф или реальность?

Некоторые недуги настолько редки, что врачи знают о них очень мало. Так, в течение долгого времени не удавалось доказать, что кровавый пот является отдельной болезнью, а не проявлением другого заболевания.
Анастасия Баринова
25 октября 2017 в 16:37

Греческие слова «кровь» и «пот» дали название явлению «гематидроз». Известно о нем с древнейших времен: в частности, одно из упоминаний содержится в Евангелии от Луки (I век н. э.). Несколько примеров приводит Леонардо да Винчи, рассказывая о солдате, обливавшемся кровью перед боем, а также о мужчинах, приговоренных к смерти. По свидетельствам Генриха Манна и Александра Дюма, король Франции Карл IX Валуа в периоды психического напряжения и страха покрывался кровавым потом.

В медицине за период с XVII по конец XX вв. зафиксировано всего 76 случаев. По этой причине множество врачей не рассматривали гематидроз в качестве отдельного заболевания. По их мнению, это могло быть симптомом какой-либо другой болезни или индивидуальной реакцией на стресс. Однако в последние годы гематидрозу посвящается все больше исследований, и ученым удалось доказать его самостоятельное существование.

С начала XX века вышло сразу несколько независимых друг от друга исследований, рассказывающих о пациентах с подобными симптомами. С кровавым потом к врачам обращались 18-летняя девушка, 12-летний мальчик, 72-летний мужчина и другие пациенты по всей планете.

Новый случай произошел в в Италии: 21-летняя женщина на протяжении трех лет потела кровью. Кровавый пот появлялся на ее лице и ладонях при самых разных обстоятельствах: в моменты стресса, во время спокойного сна, в периоды физической активности. В каждом случае кровотечение продолжалось не дольше пяти минут, но и этого было достаточно для того, чтобы девушка впала в депрессию и перестала появляться на людях: предсказать момент, когда ее лицо покроется кровью, она не могла. Читать далее

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