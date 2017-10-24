  • Битый небитого везет
    Битый небитого везет
    Гадюка и паук. Камышин, Волгоградская область. Фото: Дмитрий Решетников
  • Наша боязнь змей и пауков — врожденная
    Фото: Ekaterina Spirina
  • Наша боязнь змей и пауков — врожденная
    Фото: Андрей Кульков
Наука

Наша боязнь змей и пауков — врожденная

Могут ли еще ничего не знающие об окружающем мире полугодовалые малыши бояться змей и пауков? Вполне.
Популярная Механика
24 октября 2017 в 12:51
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Авторы статьи, опубликованной в Frontiers in Psychology, показывали тридцати двум младенцам в возрасте до полугода фотографии змей и пауков, чередуя их с изображениями цветов, птиц и рыб — и измеряли расширение зрачков.

Страх — сложная эмоция, возникающая в ответ на пугающий стимул; испуг сопровождается выбросом гормона норадреналина, который повышает артериальное давление, учащает сердцебиение, а кроме того вызывает расширение зрачков. При виде паука зрачки расширялись на 0,14 мм, что говорит о резком увеличении концентрации норадреналина в крови, а при взгляде на нейтральную картинку — всего на 0,03 мм.

Ученые заключили, что пауки и змеи на картинках пугали младенцев, а птички, рыбки и цветы — нет, несмотря на то, что все изображения были выдержаны в одной цветовой гамме и были одинакового размера. При виде паука зрачки расширялись на 0,14 мм, а при взгляде на нейтральную картинку — всего на 0,03 мм.

Арахнофобия и боязнь змей могут иметь эволюционное происхождение, считают авторы исследования. И те, и другие животные могут быть очень опасны. При контакте с ними важно быстро распознать угрозу и избавиться от нее — убежать или обезвредить животное, поэтому предки человека научились бояться змей и пауков. Страх мобилизует ресурсы организма и позволяет быстро среагировать.

Если вы не страдаете арахнофобией, полюбуйтесь пауками на фотографиях, сделанных нашими читателями.

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