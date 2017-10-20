  • Звездопад в ночь на 21 октября: где любоваться Орионидами
    Фото: Brocken Inaglory/Wikipedia
  • Звездопад в ночь на 21 октября: где любоваться Орионидами
  • Звездопад в ночь на 21 октября: где любоваться Орионидами
    Фото: NASA
Наука

Звездопад в ночь на 21 октября: где любоваться Орионидами

В ближайшие дни ночное небо осветит метеорный поток Ориониды. Он начался несколько недель назад и продлится до ноября, но лучшие виды сулит ночь на 21 октября.
Анастасия Баринова
20 октября 2017 в 17:32

При наблюдении с Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион, а точнее — из участка небосклона, расположенного левее и выше ярко-оранжевой звезды Бетельгейзе (такие области называются радиантами).

  • Звездопад в ночь на 21 октября: где любоваться Орионидами

На самом же деле Ориониды — это рой метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея. Она возвращается к Солнцу каждые 75 лет. Последний раз она пролетала мимо нашей планеты еще в 1986 году, однако ее осколки по-прежнему ежегодно достигают земной атмосферы в мае и октябре.

Как сообщает Московский планетарий, Ориониды — частицы камня, пыли и льда — входят в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Обычно метеоры имеют белый цвет, но время от времени среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звездной величины.


Поток Ориониды принадлежит к числу крупных: в юго-восточной части неба иногда можно увидеть до 150 метеоров в час. Но в этом году астрономы рекордов не прогнозируют: ожидается до 20 метеоров в час.

Лучшее место для наблюдений — вдалеке от ярких городских огней. Лучшее время — с полуночи до утра при ясной погоде. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.

Тем, кто пропустит Ориониды, не стоит отчаиваться: уже в ноябре земную атмосферу пронзит яркий метеорный поток Леониды.

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