Дорога из туалетной бумаги: опыт Голландии
Первая в мире дорога, при создании которой использовалась туалетная бумага, появилась в голландской провинции Фрисландия. Местные компании CirTec и KNN Cellulose разработали цикл переработки, позволивший эффективно извлекать целлюлозу (основной компонент туалетной бумаги) из отходов.
Совместными усилиями инженеров была создана установка WwTP Geestmerambacht, фильтрующая сточные воды и в конечном итоге дающая до 400 кг очищенной целлюлозы в день.
Часть из нее уже экспортируется в Великобританию, где ее применяют в качестве сырья для производства биокомпозита. Оставшемуся объему специалисты нашли отличное применение: гранулы из спрессованной целлюлозы стали основой дорожного полотна. Экспериментальный участок — велосипедная дорожка длиной в 1 километр — проложен вдоль шоссе, соединяющем столицу провинции Леуварден с городом Стинс (Stiens). Выдержит ли дорожка более тяжелый транспорт — неизвестно: испытания еще не проводились.
Ежегодно голландцы используют около 180 тонн туалетной бумаги, и весь этот объем можно переработать качественную целлюлозу. Авторы идеи видят за новой технологией большое будущее и не сомневаются в ее широком применении. В числе ее достоинств — не только доступность и дешевизна материала, но и экологичность всего процесса: от производства до строительных работ.
Среди других инноваций Голландии — полный перевод поездов на энергию ветра.