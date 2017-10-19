  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
  • Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
    Фото: Wyss Institute
Наука

Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»

Американские ученые создали реалистичную компьютерную модель процесса оплодотворения, использовав для наглядности космическую тематику.
Анастасия Баринова
19 октября 2017 в 13:57
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Идея столь необычной популяризации базовых знаний о человеке принадлежит гарвардским микробиологам Чарльзу Рейли (Charles Reilly) и Дону Ингберу (Donald E. Ingber). Упоминая об уже существующих примерах того, как поданные в художественной форме научные знания привлекают внимание подрастающего поколения, ученые решили внести свой вклад в просвещение.

Рассказ о процессах, происходящих внутри организма в процессе зачатия, даже в самом кратком изложении сложен для широкого понимания. Рейли и Ингбер смогли захватывающе и наглядно показать, как в результате гидролиза АТФ группа моторных белков (динеины) перемещается по поверхности микротрубочек цитоскелета, запуская движение сперматозоида к яйцеклетке, его проникновение внутрь и первое деление.

События трехминутного ролика, получившего имя «Начало» (The Beginning), происходят в космосе и сопровождаются торжественной музыкой из знаменитой фантастической саги «Звездные войны».

В процессе создания мини-фильма биологи смогли совершить открытие: моделирование позволило понять принципы распределения энергии при движении сперматозоида.

Узнайте, как происходит зачатие от трех родителей.

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