Как происходит оплодотворение: фильм в стиле «Звездных войн»
Идея столь необычной популяризации базовых знаний о человеке принадлежит гарвардским микробиологам Чарльзу Рейли (Charles Reilly) и Дону Ингберу (Donald E. Ingber). Упоминая об уже существующих примерах того, как поданные в художественной форме научные знания привлекают внимание подрастающего поколения, ученые решили внести свой вклад в просвещение.
Рассказ о процессах, происходящих внутри организма в процессе зачатия, даже в самом кратком изложении сложен для широкого понимания. Рейли и Ингбер смогли захватывающе и наглядно показать, как в результате гидролиза АТФ группа моторных белков (динеины) перемещается по поверхности микротрубочек цитоскелета, запуская движение сперматозоида к яйцеклетке, его проникновение внутрь и первое деление.
События трехминутного ролика, получившего имя «Начало» (The Beginning), происходят в космосе и сопровождаются торжественной музыкой из знаменитой фантастической саги «Звездные войны».
В процессе создания мини-фильма биологи смогли совершить открытие: моделирование позволило понять принципы распределения энергии при движении сперматозоида.
Узнайте, как происходит зачатие от трех родителей.