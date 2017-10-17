В Нидерландах закроют угольные электростанции
Тепловые электростанции могут работать на различных источниках топлива: угле, природном газе, мазуте, торфе, горючих сланцах. Их выбросы насыщают атмосферу углекислым газом, что серьезно сказывается на климате Земли.
Год за годом многие страны все активнее используют альтернативные источники энергии — солнце и ветер — и отказываются от станций, работающих по устаревшим технологиям. Оценив объем своего производства и потребления энергии, Нидерланды пришли к выводу, что угольные электростанции ей больше не нужны.
К принятию этого решения страну подтолкнули, в частности, результаты исследования, обнародованные национальным агентством экологической оценки (NEAA): выяснилось, что в 2016 году глобальные выбросы CO2 по сравнению с предыдущим годом не уменьшились.
Угольные станции будут выводится из обращения постепенно — в течение ближайших 12−13 лет. При этом закрыты будут абсолютно все, включая даже появившиеся в 2015 году. Благодаря этому страна планирует уменьшить объем выбросов углекислого газа на 49%. Кроме того, она собирается убедить всех членов ЕС поставить перед собою новую цель: сейчас в союзе ориентируются на 40%-ное сокращение выбросов, тогда как следует добиваться показателя в 55%. Нидерланды уверены, что в случае более активного использования экологически чистых источников энергии эти цели достижимы.
К 2025 году от угля также хочет отказаться Великобритания, а Канада поставила себе срок до 2030 года.
Германия, позиционирующая себя в качестве экологического лидера, пока не собирается следовать этому примеру, а один из австралийских политиков даже заявил о положительной роли изменения климата на планете. Тем не менее, многие государства мира так или иначе стараются уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу.
В частности, Дания активно развивает ветроэнергетику.