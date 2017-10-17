На Google Maps появились планеты
В Google Maps появилось обновление, которое позволит пользователям посещать Землю, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, карликовые планеты Цереру и Плутон, спутники Сатурна Мимас, Энцелад, Диону, Рею, Титан и Япет, а также спутники Юпитера Европу, Ио и Ганимед. Карты созданы на основе снимков, сделанных зондом «Кассини». Обработкой занимался астрономический художник Бьорн Йонссон (Björn Jónsson).
Теперь можно, не выходя из дома, «оказаться в космосе», рассматривая вблизи поверхности небесных тел. При нажатии на отмеченные объекты выводится информация о происхождении их названия и сообщаются точные координаты.
Карты планет и спутников стали следующим шагом космической страницы Google Street View: ранее здесь появились изображения с Международной космической станции.