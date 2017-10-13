Почему викингов хоронили с мусульманскими атрибутами?
Историки, изучающие эпоху викингов, находят артефакты из самых разных частей планеты, что неудивительно: отважные воины путешествовали по всему свету, возвращаясь домой с добычей. Неожиданным открытием стало наличие глубоких связей викингов с мусульманским миром.
На Осебергской ладье, обнаруженной еще в 1904 году в норвежской провинции Вестфолл, находилась огромная партия шелка. Этот материал, широко распространенный на Востоке, не имел практического применения в холодной Скандинавии. Попав в эти края, он стал символом роскоши и использовался очень редко — в основном, в качестве погребальных нарядов.
Подобные захоронения были найдены, в частности, неподалеку от Стокгольма. На этом основании ученые предположили, что шелк может символизировать симпатию к идеям ислама. В пользу этого говорило то, что ткань была украшена надписями и орнаментом в арабском стиле. Но это остается лишь гипотезой: по другой версии, захоронение в красивой роскошной одежде символизировало принадлежность семьи викинга к высшим слоям.
Специалисты из Уппсальского университета (Швеция), подготавливая выставку об истории викингов, дополнили знания о связи скандинавов и мусульман. В числе экспонатов были небольшие фрагменты шелковой ткани, обнаруженные в древних погребениях на территории современной Швеции. Несмотря на солидный возраст этих находок — от 1100 до 1200 лет — на них сохранился орнамент, выполненный серебряной нитью. В 10 орнаментах из 100 археологам удалось распознать надписи, сделаные куфической вязью: в узор шириной полтора сантиметра вплетено слово «Аллах» в зеркальном отображении.
Однако это не дает оснований говорить о массовом принятии викингами мусульманства. Путешествуя в далекие земли с целью грабежа, а позднее — торговли, викинги знакомились с культурами разных народов, и религиозная атрибутика вполне могла привлечь их внимание. Впрочем, точное происхождение находки доподлинно не известно.
Более ранние исследования захоронений викингов на основе анализа ДНК показали, что в нескольких из них похоронены люди персидского происхождения. В поздний период эпохи викингов подобный «международный обмен» происходил все чаще: скандинавы оставались в далеких краях, а на их место приезжали люди из новых земель.
Таким образом, загадка исламских атрибутов в могилах викингов полностью не раскрыта. Имеющиеся на сегодняшний день находки лишь свидетельствуют о связях различных культур.