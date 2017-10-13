  • Почему викингов хоронили с мусульманскими атрибутами?
    Фото: Annika Larsson/Uppsala University
  • Почему викингов хоронили с мусульманскими атрибутами?
    Фото: Annika Larsson/Uppsala University
Наука

Почему викингов хоронили с мусульманскими атрибутами?

Подготавливая выставку о викингах, шведские историки обнаружили исламские надписи на одежде. Ранее археологи также находили свидетельства связи викингов и мусульман, но однозначного объяснения этому пока нет.
Анастасия Баринова
13 октября 2017 в 18:34
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Историки, изучающие эпоху викингов, находят артефакты из самых разных частей планеты, что неудивительно: отважные воины путешествовали по всему свету, возвращаясь домой с добычей. Неожиданным открытием стало наличие глубоких связей викингов с мусульманским миром.

На Осебергской ладье, обнаруженной еще в 1904 году в норвежской провинции Вестфолл, находилась огромная партия шелка. Этот материал, широко распространенный на Востоке, не имел практического применения в холодной Скандинавии. Попав в эти края, он стал символом роскоши и использовался очень редко — в основном, в качестве погребальных нарядов.

Подобные захоронения были найдены, в частности, неподалеку от Стокгольма. На этом основании ученые предположили, что шелк может символизировать симпатию к идеям ислама. В пользу этого говорило то, что ткань была украшена надписями и орнаментом в арабском стиле. Но это остается лишь гипотезой: по другой версии, захоронение в красивой роскошной одежде символизировало принадлежность семьи викинга к высшим слоям.

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