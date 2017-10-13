В Гималаях найдено древнее каменное войско
Летом 2017 года российско-индийская экспедиция с участием специалистов Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН работала в Малых Гималаях. В горах Пир-Панджал ученые нашли около двухсот каменных скульптур всадников, плит с изображениями людей и животных, каменных постаментов и облицованных каменными плитами бассейнов. Уникальные памятники находились прямо на поверхности земли. Тот факт, что они не были открыты раньше, объясняется их расположением на высоте две тысячи метров.
Статуи коней с двумя, тремя, а иногда и четырьмя всадниками выполнены с большой тщательностью. Костюм воинов, их оружие, украшения, конское снаряжение и упряжь поражают обилием деталей, однако лица всадников лишены индивидуальности: в каждом из них передан обобщенный образ воина.
Интересно, что более древние воины «терракотовой армии» имеют уникальные черты лица.
Гималайские скульптуры напомнили археологам портреты, встречающиеся на монетах эфталитов: для этого народа характерны крупные черты лица, большой длинный прямой нос и плоско срезанный затылок. Последняя особенность может быть связана с традициями деформации черепов, принятой у ряда древних племен. Большие круглые серьги в ушах всадников также сближают их с некоторыми образами эфталитских правителей, отчеканенных на монетах.
Предположительный возраст каменных изваяний — 6−7 в.в. н.э. Сколько времени и сил потребовалось на создание огромного каменного войска, ученые пока не знают. В числе других вопросов, стоящих перед археологами, истинное значение скульптурных композиций и необходимость установки их столь высоко в горах.
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