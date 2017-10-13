В Новосибирске найдены уникальные предметы бронзового века
«Турист-2» расположен на правом берегу Оби, практически в центре города. По словам директора ИАЭТ СО РАН Михаила Шунькова, комплекс со всех сторон зажат новостройками. Чтобы эта территория не была для ученых окончательно потерянной, здесь «в быстром порядке» ведутся широкомасштабные археологические работы.
В этом году раскопки завершились в сентябре. Их результаты, по мнению Шунькова, можно назвать ошеломляющими.
«Мы нашли ранний могильник эпохи бронзы. Я думаю, что это кротовская культура, но с этим надо ещё разбираться. Он датируется III тысячелетием до нашей эры. Там были обнаружены поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта и многое другое. Сами по себе вещи абсолютно уникальные. Если иконографически мы можем видеть параллели в культурах этого круга, то найденным предметам аналогов нет. Они, без преувеличения, достойны Эрмитажа. Я уверен, что к их анализу не раз еще будут обращаться специалисты», — заявил заместитель директора по научной работе ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин.
Наряду с пластическим искусством здесь найдены и костяки людей, и керамика. Это позволит надежно диагностировать эти материалы и заниматься их предметных изучением.
По мнению исследователей, находка подчеркивает важность проведения археологических охранно-спасательных работ. «Все это богатство, которое цены не имеет, могло быть утрачено под ножом бульдозера», — отметил Молодин.
Пока в России не создана археологическая служба, поисково-спасательными работами приходится заниматься ИАЭТ СО РАН и другим академическим институтам.