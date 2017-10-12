Ювелирная мода Денисовой пещеры
Примерно 50 тысячелетий назад на территории Евразии наступает эпоха верхнего палеолита — время культурных и технологических инноваций, достижений и открытий, заложивших основы современной культуры человечества. Именно здесь таятся корни искусства, религии, семьи и социальной организации. К началу верхнепалеолитической эпохи относятся находки древнейших украшений, обнаруженные в процессе раскопок всемирно известной Денисовой пещеры (Россия, Алтайский край). За почти сорок лет интенсивных работ в отложениях палеолитического возраста пещеры обнаружено свыше полутора сотен изделий, интерпретируемых исследователями в качестве персональных украшений.
В полевых сезонах 2016—2017 годов Алтайский палеолитический отряд ИАЭТ СО РАН продолжил исследования плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры. В процессе изучения слоя 11 учеными была получена обширная коллекция артефактов, среди которых оказалось 28 украшений. О находках рассказал младший научный сотрудник института Александр Юрьевич Федорченко на V (XXI) Всероссийском археологическом съезде.
Согласно данным литологии, стратиграфии, биостратиграфии и результатам абсолютного датирования, археологические материалы из слоя 11 центрального зала Денисовой пещеры относятся к началу верхнего палеолита (50—35 тысяч лет назад).
Для изготовления «ювелирки» жители палеолита пользовались большим количеством разнообразных материалов. В коллекции центрального зала представлены изделия из бивня мамонта, зубов животных, мягкого камня, кости, скорлупы и раковины моллюска. Читать далее
Набор украшений из бивня мамонта включает десять изделий: две подвески, округлую бусину, две бляшки с отверстиями на противоположных краях, две пластины и три заготовки. Одна пластина прямоугольной формы является орнаментированной. Она изготовлена из удлиненного скола, снятого с бивня в продольном направлении. Сначала материал обрабатывался строганием, далее осуществлялась абразивная подготовка, с помощью которой выравнивались рельеф, края и формировалась ровная гладкая поверхность, на микроуровне заметны следы шлифовки. На обеих сторонах пластины нанесен орнамент — от двух до шести линий из треугольных углублений. Фрагмент второй пластины показывает, что она изготовлена так же, но орнамента не имеет. «Изучаемые изделия могут интерпретироваться как фрагменты диадем или нашивных нагрудных пластин», — отмечает исследователь.
У одной из двух подвесок форма шестиугольника, вторая больше похожа на овал. Плоские бляшки с двумя отверстиями напоминают вытянутые прямоугольники. На одной из бляшек есть следы повторной пришлифовки и полировки, выполненные на сломе изделия, — они указывают на вероятный ремонт и повторное использование.
В центральном зале Денисовой пещеры учеными были найдены пять подвесок из зубов млекопитающих: бизона, медведя, пещерной гиены, куницы. Три из них обладают биконическими сверлеными отверстиями, а одна имеет следы двухстороннего продавливания. Перед тем как перфорировать такие изделия, их делали плоскими, а место будущего сверления или выдавливания выравнивали — путем строгания каменными инструментами. Одна подвеска имеет следы крепления короткими кольцевыми нарезками.
Тремя экземплярами представлены пронизки из трубчатых костей птиц — длинные бусины, которые использовались, будучи продетыми через нить. Они производились из эпифизов путем глубокого кругового разрезания кости под углом 70—90° с последующим сломом. Одна из пронизок имеет следы орнамента — короткие незамкнутые линии, прорезанные во встречном направлении инструментом с V-образным лезвием.
Также в коллекции слоя 11 есть четыре бусины из талька и пирофиллита желтоватого, молочно-белого и голубовато-зеленого цветов, а также буровато-коричневого глинистого сланца. Заготовками таких бусин служили сколы или небольшие галечки мягкого камня. Все эти бусины имеют округлую форму и уплощенный профиль. Единственным экземпляром представлен фрагмент подвески из антигорита, у которой сохранилась часть отверстия со следами стёртости. Украшения из камня этой коллекции обработаны шлифовкой лишь частично — следы использования подобного приема отмечены только на отдельных участках их граней и лицевых сторон.
Еще две бусины изготовлены из скорлупы яиц страуса. Диаметр этих бусин колеблется от 6,5 до 9,2 мм, а их лицевые стороны практически не обрабатывались, зато обрабатывались боковые грани. Все отверстия здесь сделаны методом двухстороннего сверления. Как и материал, технология очень необычна — в начальном верхнем палеолите Центральной Азии не так уж много мест, где находили ее следы. На всех изученных бусинах из скорлупы борозды от сверления сохранились очень слабо, что указывает на использование этих изделий в качестве составных элементов ожерелья.
Кроме того, в коллекции украшений слоя 11 имеется заготовка подвески из раковины пресноводного моллюска Corbicula tibetesis.
«Изготовление большинства украшений центрального зала Денисовой пещеры состояло из нескольких этапов, а именно: подбора и доставки на стоянку подходящего сырья, получения заготовки, формообразующего строгания и шлифования, оформления отверстий или кольцевой нарезки для подвешивания (прорезания, продавливания или сверления), нанесения орнамента и завершающей стадии полировки, — отмечает Александр Федорченко. — Некоторые источники сырья, применявшегося для изготовления украшений, удалены от Денисовой пещеры на большое расстояние. В частности, минерал антигорит, из которого изготовлена каменная подвеска, можно встретить только через 200 км по прямой».
Даже пролежав в земле десятки тысяч лет, эти изделия являются иллюстрацией того, что древние обитатели пещеры не были лишены чувства прекрасного — они украшали свое тело и одежду разноцветными бусами, пронизками, подвесками, пластинами и бляхами. При их изготовлении использовались инновационные для того времени приемы обработки — формирование отверстий сверлением, заглаживание поверхностей шлифовкой и полировкой (с помощью кожи и каменных абразивов). Большинство каменных украшений обнаружено при раскопках Денисовой пещеры в виде одиночно расположенных находок. Однако в древности они чаще всего использовались в составе композиций, различных функциональных и семантических систем — персональных нательных украшений-амулетов (собранных в ожерелья или одиночно подвешенных) или элементов декора, нашитых на одежду. Многие изделия украшались орнаментом из точек, треугольников, резных линий и насечек. Поверхность большинства украшений имеет показатели изношенности от длительного употребления — следы микроскопических царапин, выщербин и залощенности.
«Разнообразие используемых материалов и типов украшений отражает существование устойчивых традиций, предпочтений и сценариев использования данных изделий, их сложных социальных, культурных и эстетических функций, без которых эти изделия не могли существовать в палеолитическом обществе. Мы предполагаем, что основной причиной появления традиций ношения украшений могла являться необходимость хранения и передачи культурной информации, а также самоидентификации разных социальных коллективов», — отмечает исследователь.