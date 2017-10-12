Наука

Ювелирная мода Денисовой пещеры

Чем украшали себя модники палеолита? Какие материалы и формы были на пике популярности 35—50 тысяч лет назад? В слое 11 центрального зала Денисовой пещеры найдена уникальная коллекция древних «ювелирных» изделий. Подвески из зубов пещерной гиены, «диадемы» из бивня мамонта, бусины из скорлупы яиц страуса — эти и другие бьюти-тренды в обзоре от Института археологии и этнографии СО РАН.
Диана Хомякова / Наука в Сибири
12 октября 2017 в 11:54
  • Ювелирная мода Денисовой пещеры
    Фото: ИАЭТ СО РАН

Примерно 50 тысячелетий назад на территории Евразии наступает эпоха верхнего палеолита — время культурных и технологических инноваций, достижений и открытий, заложивших основы современной культуры человечества. Именно здесь таятся корни искусства, религии, семьи и социальной организации. К началу верхнепалеолитической эпохи относятся находки древнейших украшений, обнаруженные в процессе раскопок всемирно известной Денисовой пещеры (Россия, Алтайский край). За почти сорок лет интенсивных работ в отложениях палеолитического возраста пещеры обнаружено свыше полутора сотен изделий, интерпретируемых исследователями в качестве персональных украшений.

В полевых сезонах 2016—2017 годов Алтайский палеолитический отряд ИАЭТ СО РАН продолжил исследования плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры. В процессе изучения слоя 11 учеными была получена обширная коллекция артефактов, среди которых оказалось 28 украшений. О находках рассказал младший научный сотрудник института Александр Юрьевич Федорченко на V (XXI) Всероссийском археологическом съезде.

Согласно данным литологии, стратиграфии, биостратиграфии и результатам абсолютного датирования, археологические материалы из слоя 11 центрального зала Денисовой пещеры относятся к началу верхнего палеолита (50—35 тысяч лет назад).

Для изготовления «ювелирки» жители палеолита пользовались большим количеством разнообразных материалов. В коллекции центрального зала представлены изделия из бивня мамонта, зубов животных, мягкого камня, кости, скорлупы и раковины моллюска. Читать далее

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