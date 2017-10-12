  • Как небольшая страна накормит весь мир
    Море теплиц окружает фермерский домик в Вестленде на западе Нидерландов. Жители этой страны лидируют во внедрении инноваций в сельском хозяйстве, разрабатывая новые способы борьбы со всемирной нехваткой продовольствия. Фото: Лука Локателли
  • Как небольшая страна накормит весь мир
    Земля в районе Вестленда — тепличной столицы Нидерландов — усыпана тысячами огней, создающих совершенно неземное ощущение. Здешние фермеры выращивают урожай в любую погоду — благодаря установленной в теплицах системе климат-контроля. Фото: Лука Локателли
  • Как небольшая страна накормит весь мир
    Спрос на курятину постоянно растет, и, чтобы удовлетворить его, голландские фермеры разрабатывают технологию увеличения выпуска продукции, стараясь сохранить гуманные условия содержания птиц. На этой фабрике по производству бройлеров одновременно находится 150 тысяч птиц — одни едва вылупились из яиц, другие уже достигли товарного возраста. Фото: Лука Локателли
  • Как небольшая страна накормит весь мир
    Йон и Хейс Фонденборны играют на куче картошки, выращенной на ферме родителей. Урожайность картофеля на этой чудо-ферме в два раза превышает среднемировые показатели. В чем секрет? Дроны и другие устройства отслеживают состояние каждого растения и определяют оптимальное количество воды и питательных веществ, необходимых для его развития. Фото: Лука Локателли
  • Как небольшая страна накормит весь мир
    Вращающаяся доильная установка, расположенная в молочном подразделении Вагенингенского университета, позволяет одному оператору доить до 150 коров в час. В этом исследовательском центре ученые подыскивают оптимальные решения для молочного хозяйства густонаселенной Голландии. Фото: Лука Локателли
  • Как небольшая страна накормит весь мир
    По мнению преподавателей и студентов Вагенингенского университета, знания — самый ценный экспортный продукт Нидерландов. Почти половина студентов прибыли на обучение из-за границы. У некоторых на родине периодически случаются вспышки голода. Фото: Лука Локателли
Наука

Как небольшая страна накормит весь мир

Голландия переписала правил ведения сельского хозяйства.
Текст: Франк Вивиано Фото: Лука Локателли
12 октября 2017 в 19:56

На картофельном поле, неподалеку от границы с Бельгией, голландский фермер Якоб Фонденборн следит за полевыми работами из кабины гигантского комбайна. Перед его глазами панель, по сложности не уступающая капитанской рубке звездолета. С трехметровой высоты он контролирует два других аппарата: работающий в поле трактор-беспилотник и парящий в воздухе квадрокоптер — тот собирает важную информацию о химическом составе почвы и отслеживает состояние каждого растения. Урожайность на полях Фонденборна подтверждает правильность выбранного подхода — следуя правилам так называемого точного земледелия, при среднемировом показателе в 20 тонн Якоб собирает с гектара более 47 тонн картофеля. Столь выдающийся результат вызывает еще больше восхищения, если внимательно изучить другую сторону финансовой отчетности — расходы фермера. Почти двадцать лет назад Нидерланды сделали ставку на «возобновляемое» сельское хозяйство, выбрав амбициозный лозунг: «Удвоить объем выпускаемой продукции, наполовину сократив затрачиваемые ресурсы».

По сравнению с 2000 годом Якоб, как и многие другие фермеры в стране, снизил потребности в воде для ряда культур на 90 процентов, при этом практически полностью прекратив использовать пестициды в теплицах, а с 2009 года голландские птицеводческие и животноводческие хозяйства на 60 процентов сократили применение антибиотиков. Голландия — плотно заселенная страна, на каждый квадратный километр здесь приходится более 500 жителей. Она лишена практически всех ресурсов, которые, согласно традиционным представлениям, необходимы для успешного ведения сельского хозяйства в промышленных масштабах. И тем не менее Нидерланды умуд-рились выйти на второе место в мире по экспорту продовольствия, уступая лишь США, чья территория в 270 раз больше голландской. Как же удалось добиться рекордных показателей?

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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