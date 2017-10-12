Как небольшая страна накормит весь мир

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Море теплиц окружает фермерский домик в Вестленде на западе Нидерландов. Жители этой страны лидируют во внедрении инноваций в сельском хозяйстве, разрабатывая новые способы борьбы со всемирной нехваткой продовольствия. Фото: Лука Локателли
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Земля в районе Вестленда — тепличной столицы Нидерландов — усыпана тысячами огней, создающих совершенно неземное ощущение. Здешние фермеры выращивают урожай в любую погоду — благодаря установленной в теплицах системе климат-контроля. Фото: Лука Локателли
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Спрос на курятину постоянно растет, и, чтобы удовлетворить его, голландские фермеры разрабатывают технологию увеличения выпуска продукции, стараясь сохранить гуманные условия содержания птиц. На этой фабрике по производству бройлеров одновременно находится 150 тысяч птиц — одни едва вылупились из яиц, другие уже достигли товарного возраста. Фото: Лука Локателли
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Йон и Хейс Фонденборны играют на куче картошки, выращенной на ферме родителей. Урожайность картофеля на этой чудо-ферме в два раза превышает среднемировые показатели. В чем секрет? Дроны и другие устройства отслеживают состояние каждого растения и определяют оптимальное количество воды и питательных веществ, необходимых для его развития. Фото: Лука Локателли
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Вращающаяся доильная установка, расположенная в молочном подразделении Вагенингенского университета, позволяет одному оператору доить до 150 коров в час. В этом исследовательском центре ученые подыскивают оптимальные решения для молочного хозяйства густонаселенной Голландии. Фото: Лука Локателли
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По мнению преподавателей и студентов Вагенингенского университета, знания — самый ценный экспортный продукт Нидерландов. Почти половина студентов прибыли на обучение из-за границы. У некоторых на родине периодически случаются вспышки голода. Фото: Лука Локателли
Как небольшая страна накормит весь мир
На картофельном поле, неподалеку от границы с Бельгией, голландский фермер Якоб Фонденборн следит за полевыми работами из кабины гигантского комбайна. Перед его глазами панель, по сложности не уступающая капитанской рубке звездолета. С трехметровой высоты он контролирует два других аппарата: работающий в поле трактор-беспилотник и парящий в воздухе квадрокоптер — тот собирает важную информацию о химическом составе почвы и отслеживает состояние каждого растения. Урожайность на полях Фонденборна подтверждает правильность выбранного подхода — следуя правилам так называемого точного земледелия, при среднемировом показателе в 20 тонн Якоб собирает с гектара более 47 тонн картофеля. Столь выдающийся результат вызывает еще больше восхищения, если внимательно изучить другую сторону финансовой отчетности — расходы фермера. Почти двадцать лет назад Нидерланды сделали ставку на «возобновляемое» сельское хозяйство, выбрав амбициозный лозунг: «Удвоить объем выпускаемой продукции, наполовину сократив затрачиваемые ресурсы».
По сравнению с 2000 годом Якоб, как и многие другие фермеры в стране, снизил потребности в воде для ряда культур на 90 процентов, при этом практически полностью прекратив использовать пестициды в теплицах, а с 2009 года голландские птицеводческие и животноводческие хозяйства на 60 процентов сократили применение антибиотиков. Голландия — плотно заселенная страна, на каждый квадратный километр здесь приходится более 500 жителей. Она лишена практически всех ресурсов, которые, согласно традиционным представлениям, необходимы для успешного ведения сельского хозяйства в промышленных масштабах. И тем не менее Нидерланды умуд-рились выйти на второе место в мире по экспорту продовольствия, уступая лишь США, чья территория в 270 раз больше голландской. Как же удалось добиться рекордных показателей?
При взгляде с высоты Голландия вовсе не похожа на страну с массовым аграрным производством: многочисленные лоскуты плотно засаженных полей, каждое совсем невелико по современным стандартам. В главных аграрных областях страны трудно отыскать картофельное поле, теплицу или свинарник, в окрестнос-тях которых не было бы какого-нибудь небоскреба, фабрики или другой урбанистической застройки. При этом более половины земель в стране заняты под сельское хозяйство и растениеводство. Ожерельем из кажущихся гигантскими зеркал, поблескивающих на полуденном солнце, а по ночам вспыхивающих и вовсе неземным свечением, раскинулись голландские тепличные комплексы. Площадь некоторых достигает 70 гектаров. Именно благодаря этим необыкновенным теплицам, поддерживающим постоянный внутренний микроклимат, страна, расположенная в 1600 километрах от Северного полярного круга, стала мировым лидером в экспорте таких теплолюбивых растений, как томаты. Помимо них голландцы удерживают первое место в мире по экспорту картофеля и лука, а также занимают второе место по поставкам овощей в целом. Более трети мировых сделок на рынке овощных семян также заключаются в Голландии.
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Как подобрать освещение для наилучшего роста томатов? Под каким углом направить свет: сверху, сбоку или со всех сторон? Ботаник Хенк Кокмон из компании Delphy Improvement Center, расположенной в голландском Бляйсвяйке, пытается найти ответы на эти вопросы. Успехи в инновационном развитии аграрного сектора обеспечиваются тесным взаимодействием науки и бизнеса. Фото: Лука Локателли
Мозговой центр, без которого аграрии не смогли бы достичь столь впечатляющей урожайности, расположен в Вагенингенском университете (WUR) в 80 километрах от Амстердама. Он считается мировым лидером в исследованиях, связанных с сельским хозяйством, и является главным элементом в голландской Продовольственной долине — кластере аграрных стартапов и экспериментальных хозяйств.
Эрнст Фонденэнде — управляющий директор Отдела ботаники в WUR. Он — видный ученый, признанный мировой авторитет в области патологии растений. Фонденэнде о своей роли рассказывает так: «Я занят в Отделе ботаники половину времени, а все остальное — присматриваю за девятью бизнес-подразделениями, занимающимися исследованиями для коммерческих заказчиков. Только такая организация научной работы — в тесной связке с бизнесом — поможет нащупать решение проблем ближайшего будущего».
О каких проблемах говорит Фонденэнде? В своих прогнозах ученый весьма категоричен: «В ближайшие 40 лет мировому производству продуктов питания необходимо превысить суммарные урожаи, собранные человечеством за последние 8 тысяч лет! ».
А все потому, что, по прогнозам специалис-тов, к 2050 году численность населения Земли возрастет с нынешних 7,5 до 10 миллиардов человек, и если не удастся существенно увеличить урожайность, при этом значительно сократив использование воды и ископаемых видов топ-лива, то целому миллиарду людей грозит голод (и, возможно, это еще оптимистичная оценка). Именно над решением проблемы голода и трудятся исследователи в Продовольственной долине. Фонденэнде утверждает, что все необходимое для предотвращения всемирного голодомора у человека под рукой.
Оптимизм ученого подкреплен результатами тысячи с лишним проектов WUR по всему миру (более 140 государств), а также заключенными с правительствами стран и университетами на пяти континентах соглашениями о воплощении этих проектов в жизнь.
В беседе с Фонденэнде я получаю ответы на многие вопросы. «Засуха в Африке? Отсутствие воды — это лишь часть проблемы, но не ее суть. Все дело в бедных почвах, — объясняет ученый. — Нехватку питательных веществ можно компенсировать, культивируя растения, формирующие симбиоз с особыми бактериями — фабриками собственных удобрений. Стоимость кормов для животноводства постоянно растет? Надо переходить на откармливание животных насекомыми — например, саранчой. С одного гектара земли реально получить около тонны соевого белка в год — этим сейчас и кормят животных. Но с того же гектара можно собирать до 150 тонн белка, источником которого послужат насекомые». «Посмотрите на пример острова Бали! — восхищается Фонденэнде. — Как минимум на протяжении тысячи лет здешние фермеры разводят уток и рыбу на тех же залитых водой полях, где выращивают рис. Им удалось сформировать самодостаточную систему, снабжаемую водой через сложную сеть каналов — сегодня она протянулась вдоль горных террас». Впрочем, и у самих голландцев есть бесспорные достижения: здесь практически каждый квадратный метр земли буквально пропитан идеями ресурсосберегающего земледелия.
Хозяйство Тэда Довестайна и его братьев — Петера, Роналда и Ремко и вовсе этакий рай на Земле или, если хотите, на земле. Как и жители далекого Бали, Довестайны выстроили самодостаточную продовольственную систему, в которой им удалось достичь практически идеального баланса между природным потенциалом и человеческой изобретательностью.
В их тепличном комплексе площадью 14,5 гектара посетители прогуливаются среди темно-зеленых ветвей томатов, достигающих 6 метров в высоту. Корни растений уходят не в привычную почву, а в сплетенный волокнистый материал из базальта и мела.
В 2004 году братья-фермеры начали полную реструктуризацию своей 70-летней фермы. Основной принцип, заложенный в основу их хозяйства, — ресурсонезависимость. Ферма практически полностью обеспечивает себя электричеством и удобрениями. В теплицах поддерживается оптимальная для роста томатов температура, обогрев происходит за счет энергии геотермальных вод, горячие пласты которых залегают под большей частью территории Нидерландов.
По словам Тэда, управляющего фермой, единственным источником влаги служит дож-девая вода. На каждый килограмм растительной массы, высаженной в волокнистый материал, требуется не более 14 литров воды — совсем немного по сравнению с 60 литрами воды для растений в открытом грунте.
Редких вредителей, которым удается пробраться в теплицы Довестайнов, встречает целая армия беспощадных хищных клещей Phytoseiulus persimilis. Это надежные стражи: им нет никакого дела до томатов, а вот паутинные клещи-паразиты для них желанное лакомство.
…Полвека назад Ян Копперт, выращивавший огурцы на своем земельном участке, опрыскивал их инсектицидами, чтобы избавить растения от вредителей. Однажды на приеме у врача Ян узнал, что у него аллергия на такую «химию» — и решил получше изучить природных врагов насекомых и клещей, одолевавших его огурцы.
В наши дни компания Koppert Biological Systems — мировой лидер на рынке биологических систем борьбы с вредителями. Предприятие Копперта может мешками поставлять личинок божьих коровок, которые по мере взрос-ления превращаются в ненасытных поедателей тли. Еще в ассортименте емкости, заполненные тысячами хищных клещей-охотников, уничтожающих паутинных клещей-паразитов, а также коробки с миллионами круглых червей, поедающих личинок мух, опасных для выращиваемых в фермерских хозяйствах грибов.
При этом легионы Копперта несут не одну лишь смерть — есть и созидательные инструменты. Взять хотя бы пчел, неутомимо перелетающих от цветка к цветку, собирающих нектар для своей королевы-матки и попутно опыляющих растения. Фермеры, прибегающие к услугам пчел Копперта, собирают на 20−30 процентов больше урожая, а обходятся их услуги вдвое дешевле искусственного опыления.
На передовой аграрных технологий в Голландии — работа с эмбрионами, к которым в каком-то смысле относятся и семена. Именно в данной области научных знаний разгораются жаркие споры о будущем сельского хозяйства. Главный камень преткновения — вопрос об использовании ГМО для выведения более урожайных и устойчивых к вредителям культур.
Голландские компании занимают лидирующие позиции в мировой торговле семенами — в 2016 году объем экспорта достиг 1,7 миллиарда долларов. При этом они не продают товары с ГМО, поскольку применяют последние достижения молекулярной селекции, в ходе которой в растения не внедряются инородные гены.
Каталог компании Rijk Zwaan, одного из голландских производителей семян, предлагает продукцию по более чем 25 различным группам овощных культур, большая часть которых способна противостоять сельскохозяйственным вредителям. Хелейн Бос отвечает в компании за направление экологически чистой продукции, а также за международные проекты. Готовясь к встрече с Хелейн, ожидаешь услышать подробный рассказ о том, что одно-единственное семечко тепличного томата от Rijk Zwaan способно произвести аж 70 килограммов плодов, а стоит при этом не дороже 50 центов. Однако Хелейн Бос заводит разговор о том, что сотням миллионов людей — большинство из которых женщины и дети — хронически не хватает продовольствия.
Как и у многих других сотрудников компаний Продовольственной долины, у Бос есть опыт работы на полях беднейших государств планеты. Пожив в Мозамбике, Никарагуа и Бангладеш, она прекрасно знает, что голод и отсутствие продуктов питания — отнюдь не абстрактные угрозы. «Безусловно, мы не можем в мгновение ока внедрить все продвинутые голландские технологии в этих странах, — объясняет Хелейн. — Но мы постепенно воплощаем в жизнь промежуточные решения, которые могут привести к заметным подвижкам». И приводит убедительный пример: быстрое и широкое распространение недорогих пластиковых теплиц, обеспечившее троекратный рост урожайности некоторых культур по сравнению с результатами в открытом грунте, где растения страдают от вредителей и недостаточной ирригации.
С 2008 года компания Rijk Zwaan поддерживает проект по селекции растений на опытном поле площадью 20 гектаров у подножия горы Килиманджаро в Танзании. Собранные здесь семена отправляются в Голландию для проведения тестов на скорость прорастания и сопротивляемость вредителям. Помимо этого запущено несколько проектов с местными фермерами в Кении, Перу и Гватемале.
Как объяснила Хелейн Бос, они пытаются вывести семена, пригодные для специфических условий этих стран. «Мы поддерживаем постоянный контакт с местными земледельцами, чтобы лучше понять их потребности, финансовые возможности, климатические особенности их регионов. Предоставляемая ими информация чрезвычайно важна», — убеждена Хелейн.
Для некоторых голландцев проблема нехватки продовольствия уходит корнями в сравнительно недалекое прошлое — в последний год Второй мировой войны на оккупированных гитлеровцами территориях от голода погибло от 10 до 20 тысяч человек. Через несколько десятилетий после трагических событий специалист по ресурсосберегающему развитию Вагенингенского университета Руди Рабинге решил вывести борьбу с голодом на новый уровень, инициировав изменения студенческого состава и учебной программы так, чтобы «университет служил всему миру, а не только голландцам». Сегодня значительная часть научных исследований в WUR направлена на решение проблем, с которыми сталкиваются беднейшие нации планеты.
Около 45 процентов студентов приезжают из-за рубежа, представляя свыше 100 национальностей. Азиаты — большинство из Китая и Индонезии — по численности превосходят всех европейцев, вместе взятых. Выпускников WUR охотно принимают на высокие посты в аграрных министерствах по всей Африке, Азии и Латинской Америке.
В кафетерии студенческого городка я встретился с самыми многообещающими студентами WUR — тремя девушками из Уганды, Непала и Индонезии. «Однажды я познакомилась с выпускницей Вагенингена, — Лих Нандуду рассказывает, как попала в WUR. — Она оказалась экспертом по фенотипической изменчивости — углубленному изучению различных свойств и возможностей растения. Ее пример вдохновил меня, и я смогла получить стипендию WUR». Дома в Уганде отец Лих выращивает бананы и кофейные деревья. «У нас такие же проблемы, как и у большинства земледельцев, только некоторые встают еще острее — из-за глобального потепления», — объясняет девушка.
Прагья Шрестха родом из непальской глубинки. Часть земель на ее родине оказалась полностью непригодной для ведения хозяйства из-за многолетнего использования пестицидов и удобрений. «Проблема по большей части политическая, — считает Прагья. — Для внедрения новых методов в сельском хозяйстве требуется финансирование. Усложняет задачу высокая плотность населения: земли делятся на такие мелкие участки, что подходят лишь для ручной обработки, а это снижает доход фермеров».
Ренна Элиана Варджото родом из Бандунга, третьего по величине города Индонезии. «Люди с недоверием относятся к новшествам из-за границы, — рассказывает она. — Фермеры привыкли едва сводить концы с концами, им даже представить трудно, что можно жить иначе».
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На ферме, устроенной в здании бывшей фабрики в Гааге, выращивают овощи и разводят рыбу. Производственный цикл самодостаточен: отходы жизнедеятельности рыб удобряют растения, а те, в свою очередь, фильтруют воду в аквариумах. Окрестные рестораны с гордостью предлагают гостям местные овощи и городских окуней. Фото: Лука Локателли
В Азии и Африке не прекращаются продовольственные кризисы. В 1944—1945 годах на острове Ява в районе Бандунга случился страшный голод, унесший жизни 2,4 миллиона человек. Совсем недавно, в 2005-м, Индонезия серьезно пострадала от неурожая традиционных для страны культур.
Продовольственные запасы в деревнях Непала периодически заканчиваются — из-за засухи и высоких цен на жизненно необходимые импортные товары. В 2011 году в Сомали голодали 13 миллионов человек, в 2017-м 1,6 миллиона угандийцев рискуют погибнуть от голода, если не придет срочная помощь из-за рубежа. Никто не мог предвидеть таких бедствий национального масштаба, но все они блекнут по сравнению с угрозами ближайшего будущего.
Количество проживающих в африканских странах людей, которым грозит голод, уже сегодня превышает 20 миллионов, и, согласно данным ООН, таких становится все больше. «Самая сложная задача — изменить менталитет жителей моей страны, объяснить им, с каким кризисом мы столкнулись и что необходимо делать, чтобы выйти из него, — уверена Лих Нандуду. — Именно этим я и займусь, когда вернусь на родину».
В 6600 километрах к югу от Вагенингена, в Восточно-Африканской рифтовой долине, на поле, где одна из семей выращивает бобовые, группа инженеров из голландской аграрной технологической компании SoilCares объясняет местным земледельцам, как пользоваться небольшим, размером с ладонь, устройством. Это анализатор грунта, он может измерять водородный показатель кислотности, содержание органики и другие свойства почвы. Загрузив результаты проведенных измерений через специальное приложение в базу данных в Голландии, меньше чем через 10 минут можно получить анализ с рекомендациями по внесению дополнительных удобрений и питательных веществ. Стоимость такого исследования для фермера — всего несколько долларов, а сократить потери удастся в разы — настоящий прорыв в земледелии.
«Мы постоянно задаем себе вопрос, какую пользу наша работа принесет развивающимся странам, — рассказывает Мартин Шхолтерн, возглавляющий Отдел животноводства в WUR. — Это обязательная часть обсуждения любого проекта, над которым мы работаем». Ответ на этот вопрос, возможно, уже скоро даст кто-то из иностранных выпускников WUR.