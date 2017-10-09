Гигантский огненный шар в небе Китая: видео
Отмечая Праздник середины осени 4 октября, жители и гости китайской провинции Юньнань снимали ночное небо, стараясь запечатлеть полную Луну, выглядывающую из облаков.
Благодаря этому появление крупного метеора не осталось незамеченным: на видеозаписях видна яркая вспышка, длившаяся несколько секунд.
Ежедневно на Землю падает до 4 млрд небесных тел размером меньше астероида, но крупнее межпланетной пыли. Их называют метеороидами, и большинство из них слишком малы, чтобы быть замеченными без специальной оптики.
Метеороид, влетевший с огромной скоростью (11−72 км/с) в атмосферу Земли и оставивший видимый след при сгорании, называется метеором, а в случае, если его часть долетает до Земли — метеоритом. Небесное тело, украсившее китайский Праздник середины осени, классифицируется как болид: эти метеоры имеют яркость не менее −4m, могут оставлять видимый след из пыли и ионизованных газов, а их полет нередко сопровождается звуком.
По данным NASA, скорость огненного шара составила 14,6 км/с, а энергия, высвободившаяся при входе в атмосферу, была равна 540 тоннам тротилового эквивалента.
Несмотря на яркость и произведенный эффект, это — не самый крупный болид в истории наблюдений в Китае. Рекорд был поставлен в 2009 году, когда метеор произвел ударную энергию, эквивалентную 2,3 тыс. тонны тротила. Посмотрите на болид, замеченный недавно в США.