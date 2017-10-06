В Европе появился неизвестный источник радиации
Представители немецкого Федерального ведомства по радиационной защите сообщили о повышении уровня изотопа рутений-106 в воздухе ряда европейских стран: не только самой Германии, но также Италии, Австрии, Швейцарии и Франции. Специалисты подчеркивают, что угрозы здоровью людей нет: возросшие показатели все равно в 17 000 раз ниже предельно установленной нормы.
Рутений-106 применяется для лучевой терапии, а также в топливных элементах спутников. При этом он имеет более длительный по сравнению с другими изотопами период полураспада: более года.
Источник излучения, зафиксированного в эти дни в Европе, не установлен. Эксперты оценили дистанцию в более чем 1000 км к востоку от Германии. Чернобыльская АЭС находится именно на таком расстоянии, но это лишь совпадение. Ученые уверяют, что об аварии на какой-либо АЭС речи быть не может: в случае подобной катастрофы в воздухе присутствует не только рутений-106.
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