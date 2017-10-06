Птица и МКС на фоне Солнца: редкое фото
Съемка Международной космической станции, проходящей на фоне Солнца, Луны или других планет, популярна среди любителей астрономии. Это занятие требует планирования, терпения и удачи.
Станция пролетает со скоростью 28 800 км/ч, потому у фотографа есть лишь около секунды. Если что-либо заблокирует обзор, следующий шанс выпадет только через несколько недель.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало удивительный снимок: в 2013 году любители звездного неба из астрономического клуба при ESA поймали в объектив камеры не только МКС, но и посторонний объект: в момент съемки по пересекающей траектории пролетела птица.
Станция движется вокруг Земли на высоте примерно 400 км. Астрономы подсчитали, что птица находилась на расстоянии около 86 метров от объектива камеры. В результате далекий космический аппарат и миниатюрный представитель мира фауны выглядят похожими по размерам.
Посмотрите, как космический корабль стартует к МКС.