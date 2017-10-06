  • Птица и МКС на фоне Солнца: редкое фото
    МКС (слева направо) и птица (сверху вниз) Фото: ESA’s European Space Astronomy Centre
  • Птица и МКС на фоне Солнца: редкое фото
    Транзит МКС на фоне Солнца, 2006 год Фото: ESA’s European Space Astronomy Centre
Наука

Птица и МКС на фоне Солнца: редкое фото

Международная космическая станция совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут. Если знать время, когда она окажется над головой, ее можно увидеть без специального оборудования. Но интереснее всего — «поймать» транзит МКС на фоне Луны или Солнца.
Анастасия Баринова
6 октября 2017 в 13:01
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Съемка Международной космической станции, проходящей на фоне Солнца, Луны или других планет, популярна среди любителей астрономии. Это занятие требует планирования, терпения и удачи.

Станция пролетает со скоростью 28 800 км/ч, потому у фотографа есть лишь около секунды. Если что-либо заблокирует обзор, следующий шанс выпадет только через несколько недель.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало удивительный снимок: в 2013 году любители звездного неба из астрономического клуба при ESA поймали в объектив камеры не только МКС, но и посторонний объект: в момент съемки по пересекающей траектории пролетела птица.

Станция движется вокруг Земли на высоте примерно 400 км. Астрономы подсчитали, что птица находилась на расстоянии около 86 метров от объектива камеры. В результате далекий космический аппарат и миниатюрный представитель мира фауны выглядят похожими по размерам.

Посмотрите, как космический корабль стартует к МКС.

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