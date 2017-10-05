Новые находки на месте антикитерского кораблекрушения: видео
Акватория острова Антикитера — важнейшее место в истории подводной археологии: здесь она берет свое начало. В 1900 году рыбаки обнаружили у побережья острова затонувший корабль, перевозивший статуи, и именно тогда были проведены первые в мире раскопки под водой.
В течение нескольких лет ученые извлекли множество небольших предметов и разнообразные статуи. Они относились к разным периодам — от IV в. до н. э. до I в. до н. э. Самым важным оказалось открытие так называемого антикитерского механизма: устройства, служившего для вычислений в области астрономии.
Не сомневаясь, что древний затонувший корабль открыл не все свои тайны, многие ученые мечтали вернуться в эти места. В 2012 году морской археолог из США Брендан Фоли (Brendan P. Foley) смог получить разрешение греческих властей на возобновление раскопок. Спустя два года была осуществлена первая экспедиция из серии Return to Antikitera — «Возвращение к Антикитере», и каждый сезон приносил новые находки.
К 2017 году область раскопок была расширена: исследовали включили в нее участки, закрытые гигагантскими валунами, которые оказались на дне после землетрясения, произошедшего в IV веке нашей эры. Это позволило найти обломки семи или девяти статуй, выполненных из бронзы и мрамора, а также серебряную кружку, бутылку вина, украшения, крышку саркофага и даже человеческие останки.
Даже если восстановить статуи из обломков не получится, ученые рады материалу для исследований: это позволяет больше узнать о материалах и методах создания скульптур, применявшихся в древности. А иногда фрагменты ставят перед специалистами интересные головоломки: так, бронзовый диск диаметром 8 см первоначально был принят за потерянную деталь антикитерского механизма, но после изучения специалисты пришли к выводу, что диск был декоративным элементом статуи или самого корабля.
Раскопки на «родине подводной археологии» продолжатся в мае 2018 года.
Узнайте, какие открытия делают археологи в центре Москвы.