  • Ваше имя на Марсе? Легко!
    Фото: NASA/JPL-Caltech
  • Ваше имя на Марсе? Легко!
  • Ваше имя на Марсе? Легко!
    Фото: NASA/JPL-Caltech
Наука

Ваше имя на Марсе? Легко!

В 2018 году на Марс прибудет исследовательский аппарат InSight. Помимо научной аппаратуры, он доставит на поверхность Красной планеты таблички с именами всех желающих.
Анастасия Баринова
4 октября 2017 в 17:47
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С 2012 года NASA готовит запуск к Марсу аппарата InSight. Он создан на основе технологий, хорошо себя зарекомендовавших в ходе миссии Феникс (англ. Phoenix). Этот посадочный модуль в 2008 году исследовал Марс с целью поисков следов жизни и воды.

Задачей InSight станет изучение внутреннего строения и состава планеты. Аппарат пробурит поверхность на пять метров в глубину и возьмет образцы материи. Это поможет ученым узнать больше о геологическом строении Марса, его эволюции и тектонической активности.

Для популяризации науки и космоса специалисты NASA предложили всем желающим отправить свое имя на Марс. Планировалось, что к корпусу спускаемого аппарата будет прикреплена табличка, на которой будут выгравированы имена людей, заполнивших простую форму на сайте космического агентства. Эта идея привлекла большое внимание: на табличке оказалось напечатано свыше 826 тысяч имен.

InSight должен был покинуть Землю в 2016 году, однако вылет пришлось отложить из-за серьезной технической неполадки. Следующий старт намечен на 2018 год.

По данным на сегодняшний день, никаких отклонений от графика не наблюдается. Подготовка к запуску идет в плановом режиме, и одним из ее этапов станет установка дополнительной таблички с именами любителей космоса. Прием заявок продлится до 1 ноября 2017 года; заполнить форму может любой житель Земли независимо от страны и возраста. В NASA подчеркивают, что эта акция «дает возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра Красной планеты».

На настоящий момент список насчитывает более 892 тысяч имен. InSight отправится в космос в мае 2018 года, прибытие к Марсу состоится в ноябре того же года.

Узнайте, готовы ли вы к полету на Марс.

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