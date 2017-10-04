Ваше имя на Марсе? Легко!
С 2012 года NASA готовит запуск к Марсу аппарата InSight. Он создан на основе технологий, хорошо себя зарекомендовавших в ходе миссии Феникс (англ. Phoenix). Этот посадочный модуль в 2008 году исследовал Марс с целью поисков следов жизни и воды.
Задачей InSight станет изучение внутреннего строения и состава планеты. Аппарат пробурит поверхность на пять метров в глубину и возьмет образцы материи. Это поможет ученым узнать больше о геологическом строении Марса, его эволюции и тектонической активности.
Для популяризации науки и космоса специалисты NASA предложили всем желающим отправить свое имя на Марс. Планировалось, что к корпусу спускаемого аппарата будет прикреплена табличка, на которой будут выгравированы имена людей, заполнивших простую форму на сайте космического агентства. Эта идея привлекла большое внимание: на табличке оказалось напечатано свыше 826 тысяч имен.
InSight должен был покинуть Землю в 2016 году, однако вылет пришлось отложить из-за серьезной технической неполадки. Следующий старт намечен на 2018 год.
По данным на сегодняшний день, никаких отклонений от графика не наблюдается. Подготовка к запуску идет в плановом режиме, и одним из ее этапов станет установка дополнительной таблички с именами любителей космоса. Прием заявок продлится до 1 ноября 2017 года; заполнить форму может любой житель Земли независимо от страны и возраста. В NASA подчеркивают, что эта акция «дает возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра Красной планеты».
На настоящий момент список насчитывает более 892 тысяч имен. InSight отправится в космос в мае 2018 года, прибытие к Марсу состоится в ноябре того же года.
Узнайте, готовы ли вы к полету на Марс.