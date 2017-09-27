Россия вместе с NASA построит обитаемую станцию на орбите Луны
Историческое соглашение о космическом сотрудничестве США и России было подписано на 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Австралии. Обе стороны подтвердили намерение использовать Международную космическую станцию как основу для дальнейшего исследования космоса.
Еще одной базой станет станция Deep Space Gateway на орбите Луны: с ее помощью можно отрабатывать технологии, которые затем могут быть применены при освоении Марса. Лунная орбитальная станция рассчитана на четырех человек. Она может состоять из двух малых жилых модулей или одного большого. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток.
Deep Space Gateway может размещаться на высокоэллиптической орбите и служить стартовой площадкой для запуска кораблей в дальний космос, а может располагаться на низкой орбите (всего в 100 км над поверхностью Луны) и служить инструментом для исследования спутника Земли.
Для запуска модулей к Deep Space Gateway Россия предоставит ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара А5М», которые будут использоваться параллельно с американской сверхтяжелой РН SLS. Кроме того, Роскосмос готов принять участие в создании от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для космических кораблей.
Основные работы начнутся в 2020-е годы, а вывод первых модулей, как заявил генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров, возможен в 2024—2026 годы.
Узнайте, какую позицию занимает Россия в международной «лунной гонке».