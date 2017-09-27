  • Глобальное потепление приносит холод: как это возможно?
    Фото: Pixabay.com
  • Глобальное потепление приносит холод: как это возможно?
    Фото: NOAA
Наука

Глобальное потепление приносит холод: как это возможно?

Наблюдая непривычно холодные дни летом и рекордные морозы зимой, люди часто думают, что глобальное потепление является вымыслом. Климатологи объяснили прямую связь между ростом температуры и холодом.
Анастасия Баринова
27 сентября 2017 в 13:32
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На протяжении многих лет каждый месяц и год оказываются теплее аналогичного в прошлом. Эти выводы делаются на основании средних показателей, притом в течение каждого отчетного периода наблюдаются значительные перепады температур. Однако люди, ощутив непривычный холод, не обращают внимание на следующее за ним непривычное тепло и думают о «глобальном похолодании». Ученые из Германии и США опубликовали статью, в которой рассказывают, почему глобальное потепление приводит к морозам.

Климатологи заостряют внимание на всем известном факте: Арктика стремительно лишается своего ледового покрова. В прошлом лед, покрывая огромные площади океана, отражал солнечные лучи, а теперь они проникают в воду и нагревают ее. В свою очередь испарение нагревает воздух, и потоки тепла, поднимаясь на десятки километров, достигают стратосферы.

  • Глобальное потепление приносит холод: как это возможно?
    Фото: Goddard Space Flight Center

Холод, характерный для стратосферы, ранее влиял только на приполярные области и не распространялся на другие регионы: его удерживали мощные и стабильные воздушные потоки — циклоны полярных вихрей. Но теперь тепло от нагревающихся океанов ослабляет эти вихри, и они свободно захватывают новые территории. В результате в Европу приходит «русская зима», а в России зима начинает напоминать полярную.

При этом ожидать изменения ситуации в лучшую сторону не следует: Арктика продолжает нагреваться. Если в 1980-е годы толстые многовековые слои льда покрывали 20% площади воды, то сейчас на их долю приходится не более 3%. И если подобная тенденция сохранится, вскоре воды Арктики летом будут полностью свободными ото льда, что окажет еще более заметное влияние на движение полярных вихрей.

Посмотрите, как зеленеет арктическая суша.

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