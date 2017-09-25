  • Зачем ученые оставили 3 тонны мертвых свиней в лесу: видео
    Фото: National Geographic
  • Зачем ученые оставили 3 тонны мертвых свиней в лесу: видео
    Фото: National Geographic
Наука

Зачем ученые оставили 3 тонны мертвых свиней в лесу: видео

В мире все чаще происходят случаи массовой гибели животных. Однако влияние этого на окружающую среду до конца не изучено. Американские ученые смоделировали события в полевых условиях.
Анастасия Баринова
25 сентября 2017 в 13:31
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Погибшее животное — важное звено экологической цепочки. Его труп привлекает падальщиков; в нем заводятся черви, становящиеся пищей для птиц; наконец, часть останков, попадая в почву, удобряет ее, что идет на пользу растительному миру. Но в тех случаях, когда на небольшой площади одновременно умирает множество животных, экосистема испытывает непривычную нагрузку.

Ученые из Университета Миссисипи и их коллеги из ряда других научных учреждений США занялись изучением последствий таких катастрофических событий. Для постановки масштабного эксперимента им требовалось решить две задачи: найти огромное количество мертвых животных, а также подходящий участок. При поддержке властей штата биологи начали сбор туш кабанов: эти звери наносят лесам и сельскохозяйственным угодьям Миссисипи большой урон, и их разрешено отстреливать.

Спустя несколько месяцев исследователям удалось накопить достаточное количество материала: общих вес мертвых кабанов составил почти 3 тонны. Площадку для постановки эксперимента предоставил университет, выделив часть своих лесных угодий. Разложив на ограниченной территории огромное число размороженных туш, ученые принялись фиксировать дальнейшие события.

Поведение стервятников интересовало ученых в меньшей степени, поэтому место было частично огорожено сетками: около 20 птиц, постоянно «дежуривших» на деревьях, сдерживали распространение миллионов мух, но активно мясом они не питались. Это давало возможность изучить непосредственное влияние массового разложения на окружающую среду. Эффект превзошел все ожидания: масштабы поразили даже тех, кто строил самые смелые прогнозы.

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