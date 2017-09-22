Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?
Археологические работы на острове Гернси (Guernsey), входящем в состав Нормандских островов, вели ученые из местного культурно-исторического музея. Остров площадью 63 кв.километра, лежащий между Британией и Францией, в древности был в центре многих военных событий и до наших дней сохранил замки, крепости и наблюдательные вышки. Но объектом нового исследования стал Chapelle Dom Hue — скит, расположенный в юго-западной части острова. Известно, что он был основан в XIV веке как место для молитв и уединения.
Десять дней раскопок не дали никаких интересных результатов, но это с лихвой окупилось на 11-й день экспедиции: археологи открыли захоронение, в котором покоились останки морской свиньи (лат. Phocoena phocoena): череп и плечевые кости. Два отверстия в черепе ученые объясняют вторжением голодных крыс. Могила была вырыта очень аккуратно. Кроме того, в ней была найдена керамика, позволившая отнести захоронение к средневековью.
Однако причина, по которой монахи похоронили животное, остается неизвестной. Две выдвинутые версии нуждаются в доказательствах. Согласно одной из них, несмотря на принадлежность к христианству, монахи практиковали древние языческие ритуалы.
Не исключено, что они использовали морских свиней в пищу. Но после этого останки проще было выбросить в воду или в другое удаленное от скита место. Так появилась гипотеза о том, что данная морская свинья — это своего рода заготовка на зиму. Возможно, мясо было засолено и могло сохраниться в земле дольше.
Находка отправлена на анализ. Наличие консервантов станет идеальным объяснением, однако если соль и другие пищевые добавки найдены не будут, тайна средневековых монахов так и не будет раскрыта.
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