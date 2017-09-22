  • Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?
    Фото: Guernsey Archaeology
  • Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?
    Фото: Guernsey Archaeology
  • Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?
    Фото: Guernsey Archaeology
  • Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?
    Фото: Guernsey Archaeology
Наука

Зачем средневековые монахи похоронили морскую свинью?

Во время раскопок средневекового скита, расположенного на острове в проливе Ла-Манш, археологи обнаружили необычное захоронение. По непонятным причинам монахи бережно уложили в могилу морскую свинью.
Анастасия Баринова
22 сентября 2017 в 14:43
37

Археологические работы на острове Гернси (Guernsey), входящем в состав Нормандских островов, вели ученые из местного культурно-исторического музея. Остров площадью 63 кв.километра, лежащий между Британией и Францией, в древности был в центре многих военных событий и до наших дней сохранил замки, крепости и наблюдательные вышки. Но объектом нового исследования стал Chapelle Dom Hue — скит, расположенный в юго-западной части острова. Известно, что он был основан в XIV веке как место для молитв и уединения.

Десять дней раскопок не дали никаких интересных результатов, но это с лихвой окупилось на 11-й день экспедиции: археологи открыли захоронение, в котором покоились останки морской свиньи (лат. Phocoena phocoena): череп и плечевые кости. Два отверстия в черепе ученые объясняют вторжением голодных крыс. Могила была вырыта очень аккуратно. Кроме того, в ней была найдена керамика, позволившая отнести захоронение к средневековью.

Однако причина, по которой монахи похоронили животное, остается неизвестной. Две выдвинутые версии нуждаются в доказательствах. Согласно одной из них, несмотря на принадлежность к христианству, монахи практиковали древние языческие ритуалы.

Не исключено, что они использовали морских свиней в пищу. Но после этого останки проще было выбросить в воду или в другое удаленное от скита место. Так появилась гипотеза о том, что данная морская свинья — это своего рода заготовка на зиму. Возможно, мясо было засолено и могло сохраниться в земле дольше.

Находка отправлена на анализ. Наличие консервантов станет идеальным объяснением, однако если соль и другие пищевые добавки найдены не будут, тайна средневековых монахов так и не будет раскрыта.

Узнайте загадки могилы правителя майя.

Тоже интересно

5 великих археологических находок

Обсудить
СМИ2
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Тоже интересно
На Алтае нашли модно одетую мумию
На Алтае нашли модно одетую мумию
Женщины моря
Женщины моря