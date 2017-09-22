Танец ураганов «Мария» и «Хосе»: фото
Сезон атлантических ураганов в этом году оказался очень мощным: только за несколько сентябрьских недель здесь бушевало три крупных тропических шторма. В начале месяца на Флориду и Карибы обрушилась «Ирма», 19 сентября «Мария» пришла в Доминику и продолжила свой разрушительный путь по региону, и в этот же день «Хосе» приблизился к побережью Новой Англии.
«Хосе» сформировался 6 сентября при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Циклону была присвоена 4-я категория опасности, однако по пути он изменил свой маршрут и потерял силу. К северо-востоку США «Хосе» подошел в качестве урагана 1-й категории.
19 сентября спутник GOES-13 получил изображение «Марии» и «Хосе», нарисовавших над Атлантикой причудливый узор, напоминающий танец.
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