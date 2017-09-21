В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
На территории Уэст-Беркшира расположена деревня Боксфорд (Boxford), известная своим историческим наследием. Первые упоминания о ней относятся к I веку н.э., но самые древние артефакты, обнаруженные здесь, намного старше: они были сделаны еще в бронзовом веке.
С 2015 года раскопки на территории Боксфорда ведутся в рамках масштабного научного проекта Revealing Boxford’s Ancient Heritage, объединяющего ученых из разных учреждений. Им уже удалось найти виллу IV века, а также римские украшения, керамику, монеты и другие интересные свидетельства прошлого.
Но особенно важное открытие подарил летний сезон-2017: продолжая изучать старинную виллу, археологи обнаружили яркую и отлично сохранившуюся мозаику. Квадрат со сторонами по 6 метров содержит множество изображений. Это, в частности, персонаж древнегреческих мифов Беллерофонт в момент его схватки с химерой, Геркулес, сражающийся с кентавром, и Купидон, держащий венок. По углам мозаики размещены теламоны.
Ранее удалось установить, что при постройке вилла была небольшой, но с годами ее владельцы достраивали ее. В частности, бассейн, к которому относится мозаика, появился не сразу, но определенно не позднее начала V века.
Римская империя вторглась в Британию в 43 г. до н.э. и владела регионом до 410 г. н.э. В этот период среди знати было принято строить имения в римском стиле — чтобы показать лояльность властям и произвести впечатление на соседей.
Ученые называют открытие самым крупным в Британии за последние годы и не сомневаются, что дальнейшее изучение найденных предметов внесет значительный вклад в науку.
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