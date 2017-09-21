  • В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
    Фото: Cotswold Archaeology
  • В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
    Фото: Cotswold Archaeology
  • В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
    Фото: Cotswold Archaeology
  • В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
    Фото: Cotswold Archaeology
  • В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео
    Фото: Cotswold Archaeology
Наука

В британской деревне найдена древнеримская мозаика: видео

Археологи обнаружили в британском графстве Беркшир прекрасно сохранившуюся мозаику, созданную не позднее V века. Находка позволяет больше узнать о жизни людей того времени.
Анастасия Баринова
21 сентября 2017 в 14:20
1626

На территории Уэст-Беркшира расположена деревня Боксфорд (Boxford), известная своим историческим наследием. Первые упоминания о ней относятся к I веку н.э., но самые древние артефакты, обнаруженные здесь, намного старше: они были сделаны еще в бронзовом веке.

С 2015 года раскопки на территории Боксфорда ведутся в рамках масштабного научного проекта Revealing Boxford’s Ancient Heritage, объединяющего ученых из разных учреждений. Им уже удалось найти виллу IV века, а также римские украшения, керамику, монеты и другие интересные свидетельства прошлого.

Но особенно важное открытие подарил летний сезон-2017: продолжая изучать старинную виллу, археологи обнаружили яркую и отлично сохранившуюся мозаику. Квадрат со сторонами по 6 метров содержит множество изображений. Это, в частности, персонаж древнегреческих мифов Беллерофонт в момент его схватки с химерой, Геркулес, сражающийся с кентавром, и Купидон, держащий венок. По углам мозаики размещены теламоны.


Ранее удалось установить, что при постройке вилла была небольшой, но с годами ее владельцы достраивали ее. В частности, бассейн, к которому относится мозаика, появился не сразу, но определенно не позднее начала V века.

Римская империя вторглась в Британию в 43 г. до н.э. и владела регионом до 410 г. н.э. В этот период среди знати было принято строить имения в римском стиле — чтобы показать лояльность властям и произвести впечатление на соседей.

Ученые называют открытие самым крупным в Британии за последние годы и не сомневаются, что дальнейшее изучение найденных предметов внесет значительный вклад в науку.

Посмотрите на археологические открытия, сделанные в Дании.

Тоже интересно

Сибирские археологи нашли древнюю погремушку

Обсудить
СМИ2
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Тоже интересно
Археологи нашли гробницу отца Александра Македонского
Археологи нашли гробницу отца Александра Македонского
Как выглядит настоящее русское родео: фоторепортаж
Как выглядит настоящее русское родео: фоторепортаж