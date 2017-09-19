Найдены подводные города осьминогов
Международная группа ученых обнаружила осьминогов, которые не только поселились рядом, но и выстроили прочные социальные связи. Это для осьминогов крайне необычно: их подавляющее большинство живет самостоятельно, встречаясь только в период размножения. Но в Австралии по каким-то причинам они выбрали иной путь.
В 2009 году в акватории залива Джервис было найдено поселение осьминогов, которое ученые назвали Octopolis — «Город осьминогов». Здесь друг с другом успешно взаимодействовало 16 особей Octopus tetricus, живущих в норах среди скоплений раковин, камней и песка. Новое поселение, найденное недавно, расположено неподалеку от Октополиса. В нем обитает от 10 до 15 моллюсков, и их образ жизни не отличается от соседей.
В статье, опубликованной в журнале Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, отмечается, что по поведению эти моллюски скорее напоминают позвоночных. Они создают прочные пары, общаются друг с другом, объединяются для того, чтобы прогнать посторонних, защищают самок, отложивших яйца и даже захватывают наиболее привлекательные жилища соседей.
Ученые не могут объяснить, почему они живут вместе и почему — именно здесь. Возможно, для этой акватории характерно обилие пищи, но, с другой стороны, скопление животных в одном месте является привлекательной приманкой для их естественных врагов. В любом случае знания об осьминогах в целом приходится пересмотреть: наличие двух «городов» позволяет предположить существование таких же поселений и в других местах на планете.
Посмотрите, как осьминоги используют медуз в качестве оружия.