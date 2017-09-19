Найдена древнейшая гробница правителя майя
Вака, или Эль-Перу — доколумбовский город цивилизации майя предклассической и классической эры (примерно с 500 г. до н. э. по 800 г. н. э.). Поселение располагалось в Петенском бассейне недалеко от берега реки Сан-Педро в Гватемале, в 60 км к западу от другого древнего города — Тикаль. В соответствии с найденными на месте раскопок иероглифами город-государство назывался «Вака».
Заброшенное поселение майя было случайно обнаружено при разведке нефти в 1960-х годах (тогда же оно получило новое имя «Эль-Перу»). Археологические изыскания здесь ведутся с 2003 года, и с тех пор ученые нашли несколько могил, в том числе усыпальницу королевы. А нынешним летом археологов ждало новое открытие: как сообщается в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе, чьи специалисты принимали участие в исследовании, на территории Эль-Перу была открыта гробница древнего правителя майя.
Это самое старое королевское погребение майя из известных на сегодняшний день. Согласно данным предварительного анализа, она относится к 300−350 годам н.э. Шесть королевских гробниц, найденные здесь же ранее, были созданы в период с V по VII вв. Артефакты, окружавшие останки, позволили предположить, что погребенный мог быть королем Те Чан Ах: именно он правил майя в начале IV века. Читать далее
Его имя зафиксировано в ряде исторических документов, но факты его биографии ученым практически не известны. Если гипотеза верна, это означает, что Те Чан Ах умер молодым и внезапно. Об этом говорят предметы, отправленные с ним в «последний путь»: при том, что майя были искусными мастерами, здесь многие артефакты выполнены в спешке и не отличаются высоким качеством. При этом они характерны только для майя из правящего класса.
Захоронение сохранилось плохо: его стены обрушились, испортив многие предметы. Кроме того, его не менее одного раза посещали «охотники за древностями». Тем не менее ученым удалось найти более 20 артефактов, в том числе красную нефритовую маску бога кукурузы — у майя это символизировало власть.
Кроме того, находки включали керамические сосуды, нефритовые украшения и подвесной кулон в виде крокодила. К зубам покойного были прикреплены нефритовые камни — еще один символ правящего класса.
В красный была окрашена не только маска, но также некоторые украшения и даже кости погребенного. Ученые не исключают, что последнее было сделано спустя 100 или 200 лет после его смерти — это практиковалось у майя как дань памяти и почитания.
Раскопки в Эль-Перу продолжатся в 2018 году, но уже сейчас у ученых есть новый богатейший материал для исследования.
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