  • Найдена древнейшая гробница правителя майя
    Фото: Juan Carlos Perez, Proyecto Arqueologico Waka' and the Ministry of Culture and Sports of Guatemala
  • Найдена древнейшая гробница правителя майя
    Фото: Juan Carlos Perez, Proyecto Arqueologico Waka' and the Ministry of Culture and Sports of Guatemala
Наука

Найдена древнейшая гробница правителя майя

При раскопках древнего города Вака в Гватемале международная группа археологов обнаружила гробницу правителя майя, оказавшуюся самой старой из известных.
Анастасия Баринова
19 сентября 2017 в 17:34
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Вака, или Эль-Перу — доколумбовский город цивилизации майя предклассической и классической эры (примерно с 500 г. до н. э. по 800 г. н. э.). Поселение располагалось в Петенском бассейне недалеко от берега реки Сан-Педро в Гватемале, в 60 км к западу от другого древнего города — Тикаль. В соответствии с найденными на месте раскопок иероглифами город-государство назывался «Вака».

Заброшенное поселение майя было случайно обнаружено при разведке нефти в 1960-х годах (тогда же оно получило новое имя «Эль-Перу»). Археологические изыскания здесь ведутся с 2003 года, и с тех пор ученые нашли несколько могил, в том числе усыпальницу королевы. А нынешним летом археологов ждало новое открытие: как сообщается в пресс-релизе Университета Вашингтона в Сент-Луисе, чьи специалисты принимали участие в исследовании, на территории Эль-Перу была открыта гробница древнего правителя майя.

Это самое старое королевское погребение майя из известных на сегодняшний день. Согласно данным предварительного анализа, она относится к 300−350 годам н.э. Шесть королевских гробниц, найденные здесь же ранее, были созданы в период с V по VII вв. Артефакты, окружавшие останки, позволили предположить, что погребенный мог быть королем Те Чан Ах: именно он правил майя в начале IV века. Читать далее

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