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13 сентября. Спутник Сатурна Энцелад. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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13 сентября. Последний взгляд на Титан Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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13 сентября. Кольца Сатурна Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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13 сентября. Северное полушарие Сатурна Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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13 сентября. Спутник Сатурна Дафнис между кольцами Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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13 сентября. Молодые спутники, которые формируются в кольцах Сатурна, создают «пропеллерный» узор Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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Самый последний снимок Сатурна, сделанный за несколько часов до окончания работы станции. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Последние дни «Кассини»: фотогалерея
Почти два десятилетия назад, 15 октября 1997 года, Европейское космическое агентство, NASA и Итальянское космическое агентство отправили в космос автоматический аппарат «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens). В задачу комплекса входило исследование Сатурна и его спутников, а также посадка модуля «Гюйгенс» на Титан.
К 2017 году зонд передал на Землю 453 048 фотографий, изучение которых займет еще долгие годы. К этому времени технический ресурс станции оказался исчерпан, и ее последней задачей стало управляемое падение на Сатурн, запланированное на 15 сентября. При этом «Кассини» присылал информацию и снимки вплоть до своих последних часов.
В NASA легендарный космический аппарат проводили аплодисментами. Посмотрите на другие выдающиеся фотографии, сделанные «Кассини».