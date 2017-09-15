  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Сатурн в инфракрасном свете Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Спутник Сатурна Тефия на фоне его темной стороны Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Спутник Сатурна Пан, который прозвали «космическим пельменем» Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Сразу три спутника Сатурна на одной фотографии: Атлас, Рея и Энцелад Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Титан сквозь облака Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Северный полюс Энцелада в высоком разрешении Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Самые детальные снимки колец Сатурна в истории астрономии Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Спутник Сатурна Дафнис между колец Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Большое Красное Пятно Юпитера Фото: Cassini / NASA
  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Терминатор (линия светораздела небесного тела) на Энцеладе Фото: Cassini / NASA
Наука

10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»

15 сентября 2017 года космический зонд «Кассини» (Cassini) завершает свою миссию: примерно в 13:30 по московскому времени он вошел в атмосферу Сатурна и начал разрушаться.
Анастасия Баринова
15 сентября 2017 в 13:30
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Автоматический космический аппарат «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens), созданный NASA, Европейским и Итальянским космическими агентствами, был запущен 15 октября 1997 года. Комплекс состоит из орбитальной станции «Кассини», в чью задачу входило исследование Сатурна, а также спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан.

Зимой 2000 года зонд пролетел мимо Юпитера, передав на Землю его фотографии, а к 2004 году он достиг Сатурна. Первоначально миссия была запланирована до 2008 года, однако впоследствии она была продлена до 2010, а затем и до 2017 года.

Окончательно ресурс был исчерпан только к 2017 году. Последней задачей станции стало управляемое падение на Сатурн, получившее название Grand Finale. Подготовка к этому началась весной. Согласно плану, около 13:30 по московскому времени «Кассини» должен войти в атмосферу Сатурна на высоте около 1915 километров над облаками планеты. Скорость космического корабля в этот момент составит около 113 тысяч километров в час. Спустя минуту контакт с зондом будет потерян, а еще через 30 секунд после потери сигнала космический аппарат начнет разрушаться, и все фрагменты сгорят в атмосфере Сатурна.

За 20 лет работы «Кассини» бесценно обогатил знания человека о космосе. Став первым искусственным спутником Сатурна в 2004 году, станция сделала снимки его поверхности, которые невозможно получить с Земли. Среди других уникальных изображений — первая в истории детальная фотография спутника Сатурна Фебы.

  • 10 самых запомнившихся фотографий от зонда «Кассини»
    Фото: Cassini / NASA

Первым аппаратом, спустившимся на Титан, стал зонд «Гюйгенс» в 2005 году. Именно благодаря миссии «Кассини» ученым удалось получить четкие изображения колец и поверхности планеты, а также Мимаса, Реи, Феба, Титана, Тефии, Дионы, Гипериона и других спутников Сатурна. Даже в рамках Grand Finale «Кассини» до последней минуты передавал на Землю данные о составе частиц, из которых состоят кольца. Это поможет установить их состав, определить возраст колец Сатурна и понять структуру его магнитного поля.

Посмотрите на первый полет между Сатурном и его кольцами.

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