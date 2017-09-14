На ошибках учатся: Илон Маск показал неудачи SpaceX
Среди разработок компании SpaceX — серия двуступенчатых ракет-носителей Falcon. Они используют жидкостные ракетные двигатели, топливными компонентами для которых являются керосин и жидкий кислород.
В 2006 году в космос была отправлена ракета Falcon-1, при этом из пяти запусков три закончились авариями. В 2010 году началась эксплуатация ракеты Falcon-9 (цифра в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени). Ее путь в космос также не был гладким.
Изобретатель-миллиардер и глава SpaceX Илон Маск опубликовал видео, рассказывающее о неудачных этапах проекта. Видеоистория, озаглавленная «Как не надо сажать орбитальный ракетный ускоритель», начинается в сентябре 2013 года, когда первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась. В течение следующих лет ракета неоднократно промахивалась мимо точки посадки (как на воду, так и на сушу), а также взрывалась в воздухе.
The sordid history of how the @SpaceX Falcon 9, the first fully reusable, orbit-class booster rocket, eventually managed to land in one piece and stay that way … maybe Falcon realized it still loved us or finally read the instructions…
A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 14, 2017 at 12:21am PDT
Ролик сопровождается звуками американского героического марша «Колокола свободы» композитора Джона Филипа Сузы и комментариями автора, которому не откажешь в чувстве юмора. На фоне взрыва появляется надпись: «Технически ракета приземлилась… хоть и не целиком»; а ракета в обломках характеризуется как «получившая лишь царапины».
Само пояснение к видео гласит: «Мрачная история о том, как Falcon 9 — первая возвращаемая ракета орбитального класса — в итоге смогла приземлиться. Может быть, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или наконец прочитал инструкции». Это — прямая отсылка к названию плавающих платформ. Одна из них носит название Just Read the Instructions («Просто прочти инструкцию»), а другая — «Of Course I Still Love You» («Конечно, я все еще люблю тебя»). Обе фразы связаны с фантастической новеллой Иэна М. Бэнкса «Игрок».
Видео заканчивается демонстрацией попытки посадки на Just Read the Instructions 14 апреля 2015 года, однако на этом череда неудач ракеты Falcon-9 не закончилась. Посмотрите, как она взорвалась на стартовой площадке в 2016 году.