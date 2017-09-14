Дрон доставил кровь на рекордное расстояние
Людям, проживающим в деревнях, зачастую трудно добраться до врача или сделать лабораторные анализы. Поэтому столь важно использование дронов, способных, например, сбрасывать необходимые медикаменты или брать образцы для анализов. Некоторые компании уже применяют подобный метод, доставляя кровь для переливания с помощью дронов в Руанде (скоро то же будет налажено и в Танзании).
Технология становится все популярнее — и потому ученым важно убедиться, что биологические образцы не будут испорчены, например, из-за вибрирующего двигателя дрона или из-за высоких температур (в той же пустыне). Предыдущие исследования показали, что дрон способен доставлять кровь в целости и сохранности, однако это были достаточно непродолжительные перелеты, отмечает The Verge.
Профессор Университета Джона Хопкинса Тимоти Амукеле (Timothy Amukele) вместе с коллегами провел новое исследование. Команда специалистов использовала гибридный дрон, соединяющий в себе способность вертикально взлетать и приземляться с большей дальностью полета, как у планера. Ученые прикрепили к фюзеляжу устройства специальную холодильную камеру, питающуюся от батареи на борту и хранящую образцы при температуре около 24 градусов Цельсия (это примерно на 9 градусов ниже температуры за бортом, в пустыне).
После перелета исследователи проанализировали качество образцов, и оказалось, что они в удовлетворительном состоянии. Команда ученых сравнила их с образцами, доставленными с помощью автомобиля, и увидела небольшие расхождения только в уровнях глюкозы и калия. Специалисты связывают это с тем, что в автомобиле кровь хранилась при чуть более высокой температуре.
Однако необходимо провести больше тестов, прежде чем использовать дроны для доставки крови на такие дальние расстояния. Есть вероятность, что перелет на дроне может оказывать большее влияние на кровь пациентов, например, с чрезмерно высокими или низкими уровнями глюкозы. Кроме того, образцы, попавшие на землю в результате крушения дрона, могут быть опасными для людей. Всё это показывает, что медицинский беспилотный транспорт должен регулироваться: люди, занимающиеся им, должны иметь лицензии, а также необходимы особые маршруты для дронов, которые бы предотвратили риск крушений, отмечают в The Verge.
Исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Pathology.