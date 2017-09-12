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Метеор в небе над Петербургом: видео
Вечером 11 сентября многие жители Санкт-Петербурга заметили в небе яркий огненный шар.
Анастасия Баринова
12 сентября 2017 в 13:51
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В разных районах Петербурга видеорегистраторы, установленные на автомобилях, сняли падение метеора.
Длительность полета составила не менее пяти секунд; за это время произошло три вспышки.
Особенную радость, по всей видимости, событие доставило автомобилистам, обсуждавшим в этот момент фантастические фильмы. На одном из видео космический объект прорезает небо под фразу «Я больше фанат «Стартрека».
Комментируя видеозаписи, специалисты Пулковской обсерватории назвали небесное тело обычным метеором. «Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — отметили ученые.