Суперскафандр от SpaceX: теперь в полный рост!
Работы по созданию скафандра нового поколения ведутся с 2015 года специалистами SpaceX и NASA. Представив первый результат, Маск пояснил, что это уже не прототип, а полноценная рабочая версия, которая прошла ряд испытаний — в частности, двойным атмосферным давлением в вакууме. Серия следующих тестов включает мобильность и безопасность при посадке в океан.
Новая фотография, которую опубликовал Илон Маск, детальнее знакомит с суперскафандром, а также позволяет рассмотреть космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX. Он доставит астронавтов на Международную космическую станцию.
Скафандр будет применяться во время полета в капсуле и переходе на МКС; для работ на поверхностях планет или выхода в открытый космос он не предназначен. На снимке, сделанном в полный рост, можно увидеть перчатки, ботинки и штаны скафандра. Отмечается, что они имеют гибкие зоны в области колен: это увеличит подвижность астронавтов. А черные области в задней части скафандра призваны обеспечить комфортное пребывание человека в капсуле. Сапоги выглядят довольно легкими — их основной задачей является обеспечение мобильности в условиях повышенного давления.
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