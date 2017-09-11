  • Суперскафандр от SpaceX: теперь в полный рост!
    Фото: elonmusk/Instagram
  • Суперскафандр от SpaceX: теперь в полный рост!
    Фото: NASA
Наука

Суперскафандр от SpaceX: теперь в полный рост!

Недавно миллиардер-предприниматель Илон Маск поделился фотографией суперскафандра, разработанного его компанией SpaceX. Первое изображение показывало только верхнюю часть, а сейчас опубликован снимок в полный рост.
Анастасия Баринова
11 сентября 2017 в 12:41
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Работы по созданию скафандра нового поколения ведутся с 2015 года специалистами SpaceX и NASA. Представив первый результат, Маск пояснил, что это уже не прототип, а полноценная рабочая версия, которая прошла ряд испытаний — в частности, двойным атмосферным давлением в вакууме. Серия следующих тестов включает мобильность и безопасность при посадке в океан.

Новая фотография, которую опубликовал Илон Маск, детальнее знакомит с суперскафандром, а также позволяет рассмотреть космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX. Он доставит астронавтов на Международную космическую станцию.

Скафандр будет применяться во время полета в капсуле и переходе на МКС; для работ на поверхностях планет или выхода в открытый космос он не предназначен. На снимке, сделанном в полный рост, можно увидеть перчатки, ботинки и штаны скафандра. Отмечается, что они имеют гибкие зоны в области колен: это увеличит подвижность астронавтов. А черные области в задней части скафандра призваны обеспечить комфортное пребывание человека в капсуле. Сапоги выглядят довольно легкими — их основной задачей является обеспечение мобильности в условиях повышенного давления.

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