Крупнейший в мире пожарный самолет отправился на задание
Самый большой в мире пожарный самолет Evergreen 747 SuperTanker разработан компаниями Evergreen International Aviation и Boeing. За основу сначала был взят двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский Boeing 747−200, а затем — Boeing 747−100. Модель, модифицированная для тушения пожаров, может перевозить до 19 600 галлонов (74 200 литров) воды на расстояние до 6400 км со скоростью до 970 км/ч. С этими показателями Evergreen 747 Supertanker является самым мощным и крупным пожарным самолетом в мире.
Однако практически все свое время самолет простаивает в ангаре. В 1971 году он тушил огонь в Испании, в 2010 году — в Израиле и в 2017 году — в Чили. В США его впервые применили в 2009 году, но затем от этой идеи страна отказалась. Федеральное лесное управление США не спешит давать официальное разрешение на его эксплуатацию, объясняя это с точки зрения финансов. Один день использования 747 SuperTanker стоит порядка 120 тысяч долларов, и чиновники считают такие траты нецелесообразными.
Сегодня самолет принадлежит компании Global SuperTanker Service. «Мы самые крупные в мире — никто к нам даже не приблизился», — говорят они. Для сравнения: российский самолет-амфибия Бе-200 перевозит до 12 тысяч литров воды.
Нынешним летом территорию США охватили особенно сильные пожары. Их тушение при помощи обычных средств к успеху не привело, и теперь на борьбу с огнем отправлена «тяжелая артиллерия»: Evergreen 747 SuperTanker.
На заправку уходит около 30 минут. Добравшись до места пожара, самолет распространяет воду или огнезащитный состав особым образом: вода не сбрасывается, а распыляется постепенно, что позволяет избежать повреждений объектов и травмирования людей.
Посмотрите на пожары, бушевавшие летом во Франции.