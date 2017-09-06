  • На самолете сквозь ураган «Ирма»: видео
    Фото: CDR Justin Kibbey/NOAA
  • На самолете сквозь ураган «Ирма»: видео
    Фото: CDR Justin Kibbey/NOAA
Наука

На самолете сквозь ураган «Ирма»: видео

В центральной части Атлантики зародился тропический шторм, получивший имя «Ирма». Изучая природу этого явления, специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований отправляются прямо в сердце воздушного потока.
Анастасия Баринова
6 сентября 2017 в 14:28
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Ураган «Ирма» движется в сторону Карибского бассейна, наращивая свою мощь. Ему присвоена пятая категория опасности из пяти возможных: скорость ветра уже достигает 297 километров в час. По данным метеорологов, «Ирма» входит в число пяти сильнейших атлантических ураганов за минувшие 80 лет. Во Флориде и в Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам, в ближайшие дни ураган достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.

В зоне риска — Антигуа и Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и соседние острова. Шторм принесет не менее 25 см осадков, а высота волн будет достигать восьми метров. Жителей Пуэрто-Рико призывают переждать разгул стихии в одном из 500 убежищ, созданных по всему острову. Те, кто решит остаться дома, должны иметь запасы воды и продуктов, фонарик, телефон, средства первой помощи и другие важные предметы.

И пока одни люди ищут укрытия от урагана — другие отправляются в его самое сердце. The NOAA Hurricane Hunters — специализированное отделение американского Национального управления океанических и атмосферных исследований — высылает самолеты, чтобы изучать стихийное бедствие на максимально близком расстоянии.

Посмотрите, как один из прошлогодних ураганов разрушил Гаити.

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