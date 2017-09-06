На самолете сквозь ураган «Ирма»: видео
Ураган «Ирма» движется в сторону Карибского бассейна, наращивая свою мощь. Ему присвоена пятая категория опасности из пяти возможных: скорость ветра уже достигает 297 километров в час. По данным метеорологов, «Ирма» входит в число пяти сильнейших атлантических ураганов за минувшие 80 лет. Во Флориде и в Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам, в ближайшие дни ураган достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.
В зоне риска — Антигуа и Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и соседние острова. Шторм принесет не менее 25 см осадков, а высота волн будет достигать восьми метров. Жителей Пуэрто-Рико призывают переждать разгул стихии в одном из 500 убежищ, созданных по всему острову. Те, кто решит остаться дома, должны иметь запасы воды и продуктов, фонарик, телефон, средства первой помощи и другие важные предметы.
И пока одни люди ищут укрытия от урагана — другие отправляются в его самое сердце. The NOAA Hurricane Hunters — специализированное отделение американского Национального управления океанических и атмосферных исследований — высылает самолеты, чтобы изучать стихийное бедствие на максимально близком расстоянии.
Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF
— NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) 5 сентября 2017 г.
Посмотрите, как один из прошлогодних ураганов разрушил Гаити.