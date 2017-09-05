Миссия «Вояджер»: 40 лет успешной работы
В 2017 году два космических аппарата NASA отмечают 40-летие работы. 20 августа для исследований дальних планет Солнечной системы в космос был отправлен зонд Вояджер-2 (Voyager 2), а 5 сентября состоялся старт Вояджера-1 (Voyager 1), чья первоначальная миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Два зонда, идентичных друг другу, были рассчитаны лишь на пять лет работы в космосе. Но они остались работоспособными и после того, как выполнили свои задачи, потому их полет был продолжен. Каждый из них сумел поставить рекорды: так, Вояджер-2 — это первый и единственный аппарат, достигший Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года). В свою очередь, Вояджер-1 в 1998 году стал самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком, а с 2012 года он является первым в истории цивилизации космическим аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышедшим в межзвездное пространство. К настоящему моменту зонд пролетел примерно 21 млрд км, что является самым большим расстоянием для любого аппарата, созданного человеком. Вояджер-2 занимает второе место по этому показателю: около 17 млрд км. Как ожидается, межзвездного пространства он достигнет через несколько лет. За четыре десятилетия миссии Voyager было совершено множество открытий. Аппараты первыми передали данные о существовании активных вулканов за пределами Земли — на спутнике Юпитера Ио — и сделали множество подробных снимков колец планет-гигантов и их лун. Они также обнаружили 24 новых спутника у четырех дальних планет Солнечной системы. В общей сложности на Землю было передано 625 гигабайт данных. Рассчитывая на возможную встречу с инопланетными цивилизациями, специалисты оснастили каждый из зондов информационными материалами, которые рассказывают о жизни на Земле. По оценкам специалистов NASA, аппараты смогут передавать информацию на Землю еще около 10 лет, а затем ретрансляторы исчерпают свои ресурсы, и их придется дистанционно отключить. Но даже на этом полет Вояджеров не закончится: они продолжат путешествие по нашей галактике со скоростью около 48 тыс. км/ч. При сохранении текущих траекторий каждый из зондов будет совершать полный виток в пределах Млечного Пути примерно раз в 225 млн лет.
Узнайте о некоторых открытиях, сделанных аппаратами-юбилярами.