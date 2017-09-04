  • Мебель каменного века: новая находка из Иркутской области
    Фото: Алексей Тетенькин/ИРНИТУ
  • Мебель каменного века: новая находка из Иркутской области
    Фото: Алексей Тетенькин/ИРНИТУ
Наука

Мебель каменного века: новая находка из Иркутской области

В конце XX века в Бодайбинском районе Иркутской области ученые обнаружили группу археологических стоянок эпохи позднего палеолита. Исследования продолжаются до сих пор, и недавно археологи сделали новое открытие.
Анастасия Баринова
4 сентября 2017 в 14:11
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Стоянку древних людей открыл сотрудник Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Алексей Тетенькин. Комплекс был назван «Коврижка I-IV» в честь скалы на реке Витим.

За годы исследований археологи собрали здесь ценную коллекцию каменных охотничьих орудий и инструментов для обработки шкур, кожи и дерева. Кроме того, на этой стоянке были найдены первые в Байкало-Патомском нагорье украшения: бусинка и подвеска возрастом около 8 тысяч лет. Общий возраст стоянки оценивается в 18 тысяч лет (эпоха позднего палеолита).

Раскопки продолжаются до сих пор, и в сезоне-2017 к российским ученым присоединились коллеги из Франции. Экспедиция продлилась 50 дней. Основным объектом изучения стал археологический стояночный комплекс из шестого культурного горизонта, обнаруженный А. Тетенькиным в 2015 году.

Представить интерьер первобытного дома помогают камни, выложенные вокруг первобытного очага, а также отдельные валуны, расположенные в центре жилища. Наибольший интерес среди них представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Каменные выкладки присутствуют и на внешних сторонах жилища. Археологи считают, что эти конструкции использовались как мебель: столы и кресла.

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