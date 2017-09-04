Мебель каменного века: новая находка из Иркутской области
Стоянку древних людей открыл сотрудник Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Алексей Тетенькин. Комплекс был назван «Коврижка I-IV» в честь скалы на реке Витим.
За годы исследований археологи собрали здесь ценную коллекцию каменных охотничьих орудий и инструментов для обработки шкур, кожи и дерева. Кроме того, на этой стоянке были найдены первые в Байкало-Патомском нагорье украшения: бусинка и подвеска возрастом около 8 тысяч лет. Общий возраст стоянки оценивается в 18 тысяч лет (эпоха позднего палеолита).
Раскопки продолжаются до сих пор, и в сезоне-2017 к российским ученым присоединились коллеги из Франции. Экспедиция продлилась 50 дней. Основным объектом изучения стал археологический стояночный комплекс из шестого культурного горизонта, обнаруженный А. Тетенькиным в 2015 году.
Представить интерьер первобытного дома помогают камни, выложенные вокруг первобытного очага, а также отдельные валуны, расположенные в центре жилища. Наибольший интерес среди них представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Каменные выкладки присутствуют и на внешних сторонах жилища. Археологи считают, что эти конструкции использовались как мебель: столы и кресла.
По всей площади стояночного комплекса пестрят пятна охры — с ее помощью древние люди проводили разметку участка, где планировали поселиться. Найденные куски угля свидетельствуют о том, каким образом наши дальние родственники обогревали жилище. На месте раскопок участники экспедиции также обнаружили скребла и долотовидные орудия, изготовленные, в основном, из жильного кварца. По словам А. Тетенькина, артефакты из такого материала встречаются не более чем в 1% случаев.
На данный момент стоянка законсервирована. Археологам предстоит провести радиоуглеродный анализ угля: это поможет определить породы деревьев, произраставших в Бодайбинском районе 18 тысяч лет назад. Имея представление о флоре, ученые получат информацию о типе климата, характерного для того периода.
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