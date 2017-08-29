Внутри ископаемого «морского дракона» найден эмбрион
Ихтиозаврами называют отряд морских рептилий, похожих на современных рыб и дельфинов. Название происходит от греческих слов «рыба» и ящер». Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250—94 млн лет назад. Наибольшего расцвета они достигли в Юрский период, пока в меловой период их не сменили плезиозавры. До наших дней сохранились остатки крупнейших представителей отряда — размером около 20 метров.
В среднем же эти вымершие животные достигали 2−4 метров. Грозных хищников иногда называют морскими драконами: они были опасными врагами для всех представителей животного мира своего времени. В их желудках были найдены не только фрагменты рыб, черепах и других обитателей глубин, но даже птиц.
Новое исследование проводили британские палеонтологи, работая с коллекциями из запасников музея в Ганновере. Скелет ихтиозавра длиной около 3,5 метров был найден на морском побережье графства Сомерсет в Великобритании в 90-х годах, но до сих пор оставался неизученным. Дин Ломакс из Манчестерского университета поясняет: «Не обязательно ехать на раскопки, чтобы совершить открытие: подобные уникальные экземпляры все еще могут быть «заново обнаружены» в музеях».
Ихтиозавр оказался беременной самкой, и это лишь третий случай в истории, когда в организме ихтиозавра ученые находили плод. В эмбрионе размером менее 7 см уже сформировались многие признаки будущего скелета ихтиозавра: позвонки, когти, ребра и элементы костной ткани. Возраст останков составляет примерно 200 млн лет, то есть самка жила на раннем этапе Юрского периода. Образцу присвоено имя по названию графства, где его обнаружили: Ichthyosaurus somersetensis.
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