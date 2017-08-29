Дроны защитят австралийцев от акул: видео
В Австралии акулы ежегодно нападают на купальщиков: только в 2016 году в стране зафиксировано 26 подобных случаев. Уйти от акулы удается редко: обычно встреча заканчивается или тяжелой травмой, или даже смертью.
Береговой патруль, отслеживая перемещения акул с воды и воздуха, способен обнаружить опасность в 20−30% случаев — а значит, многим акулам удается незаметно приблизится к людным пляжам и портам. Новое решение предложили специалисты из Технологического университета Сиднея. С сентября текущего года на побережье Австралии будут работать дроны вертолетного типа Little Ripper. Аппарат оснащен видеокамерами высокого разрешения и искусственным интеллектом.
Умный беспилотник может распознавать проплывающие над ним объекты, причем он способен не только отличить акулу от лодки, но и один вид хищных рыб от другого. Эффективность работы оценивается в 90%; человек, отсматривающий видеозаписи с той же целью, справляется лишь в 20−30% случаев.
Если дрон заметит акулу, он оповестит об этом отдыхающих с помощью громкоговорителя. Аппараты могут провести в воздухе до 2,5 часов. В ближайшем будущем летающих дозорных будут применять на нескольких пляжах, а если они докажут свою эффективность, то их начнут применять на всех участках побережья, куда подплывают акулы.
Ранее для защиты людей от хищных обитателей моря вдоль берега выставлялись сети. Кроме того, крупных акул просто уничтожали. Против всех этих мер выступали защитники природы.