Наука

Откуда берется запах дождя

Человеческий нос способен различать до триллиона различных запахов, многих из которых тесно связаны с воспоминаниями и эмоциями, например, запах бабушкиного дома, первой собаки или дождя.
Vert Dider
28 августа 2017 в 14:03
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  • Откуда берется запах дождя
    Фото: pexels.com

В порывах ветрах перед грозой — целая симфония разных запахов. Но землистый аромат, обещающий грозу, состоит из трех компонентов. Перед самой грозой обычно чувствуется запах озона. Высоко в надвигающихся грозовых тучах электрический заряд молнии расщепляет кислород на отдельные атомы, и некоторых из них могут образовывать озон. О других компонентах запаха дождя можно узнать из познавательного видеоролика, переведенного и озвученного студией Vert Dider.

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