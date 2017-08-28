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Откуда берется запах дождя
Человеческий нос способен различать до триллиона различных запахов, многих из которых тесно связаны с воспоминаниями и эмоциями, например, запах бабушкиного дома, первой собаки или дождя.
В порывах ветрах перед грозой — целая симфония разных запахов. Но землистый аромат, обещающий грозу, состоит из трех компонентов. Перед самой грозой обычно чувствуется запах озона. Высоко в надвигающихся грозовых тучах электрический заряд молнии расщепляет кислород на отдельные атомы, и некоторых из них могут образовывать озон. О других компонентах запаха дождя можно узнать из познавательного видеоролика, переведенного и озвученного студией Vert Dider.