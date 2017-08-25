«Терракотовая армия» раскрывает свои секреты
Восемь с лишним тысяч статуй, охраняющих мавзолей императора Цинь Шихуанди в Сиане, называют «терракотовой армией». Среди изваяний — китайские воины и их лошади; несколько статуй изображают музыкантов, акробатов и чиновников.
Захоронение было обнаружено в марте 1974 года к востоку от горы Лишань, когда местные крестьяне бурили артезианскую скважину. Первый этап раскопок прошел с 1978 по 1984 годы; работы продолжились в 1985—1986 годах, а в 2009 году начался третий этап раскопок.
Исследования продолжаются до сих пор. Гора Лишань — это рукотворный некрополь первого императора Цинь. Терракотовые статуи, захороненные вместе с ним в 210−209 гг до нашей эры, должны были сопровождать его в загробный мир. Помимо глиняных изваяний, в последний путь с императором были отправлены его наложницы и другие слуги.
Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства: все они выполнялись вручную и с использованием различных методик. Каждая из восьми тысяч статуй имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. После того, как статуе была придана необходимая форма, она обжигалась и покрывалась специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска.
Ученым удалось установить, что лошадей изготавливали непосредственно рядом с некрополем — по всей видимости, чтобы упростить их транспортировку: масса каждой такой скульптуры составляет около 200 килограммов. Воины весят не более 135 килограммов, и место их изготовления остается не известным до сих пор.
Новое исследование провели археологи из Великобритании и Китая. Они сделали петрографический анализ состава материала не только терракотовых солдат, но также статуй акробатов и различных мелких артефактов, захороненных возле мавзолея. Выяснилось, что хотя глину в ее общей массе добывали неподалеку от гробницы — состав примесей в разных фигурах различался. В частности, в фигуры людей был добавлен песок, внутри фигурки глиняной птицы были найдены остатки растений, а укреплявшие яму кирпичи состоят из смеси темной и светлой глины.
На основании этого ученые сделали вывод о том, что над созданием многотысячной армии и окружавших ее предметов работали несколько разных мастерских. Каждая из них имела свой фирменный стиль. Песок делал глину эластичнее и крепче, но утяжелял конструкцию. А растительные элементы, также позволявшие укрепить изделие, делали его более легким. Еще одним открытием стала температура обжига: в настоящее время при работе с подобным материалом мастера нагревают глину до +900…+1000 ˚C, тогда как в древности китайские специалисты успешно справлялись с задачей при +750 ˚C.
Между тем, сама гробница императора Цинь Шихуанди остается нетронутой. Археологи не вскрывали ее: все таящиеся в ней артефакты чрезвычайно уязвимы для воздуха и света. Обеспечить их сохранность смогут лишь новые, более совершенные методы консервации, которые еще предстоит изобрести.
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