Новый суперскафандр SpaceX: фото
Разместив снимок на своей странице в Instagram, Илон Маск пояснил, что это не макет, а реальный прототип, и он уже испытан двойным атмосферным давлением в вакууме. По его словам, разработчикам удалось совместить эстетику и функциональность, что является большим достижением: это «легко сделать только по отдельности».
Работы по созданию скафандра ведутся с 2015 года специалистами компании SpaceX в сотрудничестве с коллегами из NASA. В настоящее время тестируются его возможности; в частности, проверяются его мобильность и безопасность при посадке в океан. Другие детали не сообщаются, но Маск пообещал в ближайшее время представить новые фотографии инновационного скафандра.
Илон Маск является основателем и руководителем компаний SpaceX, Tesla Motors и PayPal, а также членом совета директоров компании SolarCity. SpaceX была основана в 2002 году. Ее разработки (в частности, многоразовый космический «грузовик» Dragon) уже позволили существенно сократить стоимость космических миссий.
В 2010 SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела космический аппарат на орбиту и мягко посадила его. В дальнейших планах Маска — отправка туристов в полет вокруг Луны и колонизация Красной планеты.