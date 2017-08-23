Наука

Новый суперскафандр SpaceX: фото

Изобретатель-миллиардер Илон Маск опубликовал первую фотографию космического скафандра, разработанного компанией SpaceX. Модель уже прошла первые испытания.
Анастасия Баринова
23 августа 2017 в 14:59
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  • Новый суперскафандр SpaceX: фото
    Фото: Elon Musk@Instagram

Разместив снимок на своей странице в Instagram, Илон Маск пояснил, что это не макет, а реальный прототип, и он уже испытан двойным атмосферным давлением в вакууме. По его словам, разработчикам удалось совместить эстетику и функциональность, что является большим достижением: это «легко сделать только по отдельности».

Работы по созданию скафандра ведутся с 2015 года специалистами компании SpaceX в сотрудничестве с коллегами из NASA. В настоящее время тестируются его возможности; в частности, проверяются его мобильность и безопасность при посадке в океан. Другие детали не сообщаются, но Маск пообещал в ближайшее время представить новые фотографии инновационного скафандра.

Илон Маск является основателем и руководителем компаний SpaceX, Tesla Motors и PayPal, а также членом совета директоров компании SolarCity. SpaceX была основана в 2002 году. Ее разработки (в частности, многоразовый космический «грузовик» Dragon) уже позволили существенно сократить стоимость космических миссий.

В 2010 SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела космический аппарат на орбиту и мягко посадила его. В дальнейших планах Маска — отправка туристов в полет вокруг Луны и колонизация Красной планеты.

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