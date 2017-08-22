  • Солнечное затмение, взгляд из космоса: фото и видео
    Тень Луны Фото: Paolo Nespoli/ESA
  • Солнечное затмение, взгляд из космоса: фото и видео
    Фото: Paolo Nespoli/ESA
  • Солнечное затмение, взгляд из космоса: фото и видео
    Фото: Paolo Nespoli/ESA
Наука

Солнечное затмение, взгляд из космоса: фото и видео

Миллионы американцев увидели недавнее солнечное затмение своими глазами, и еще миллионы людей воспользовались сервисом онлайн-трансляций. И только для шестерых землян солнечное затмение предстало с другой стороны.
Анастасия Баринова
22 августа 2017 в 13:23
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В настоящее время на борту Международной космической станции работают экипажи 51 и 52 экспедиций в составе российских космонавтов Сергея Рязанского и Федора Юрчихина, астронавтов NASA Пегги Уитсон, Рэнди Брезника и Джека Фишера, а также астронавта Европейского космического агентства Паоло Несполи.

Вращаясь вокруг континентальной части Соединенных Штатов, станция трижды пересекала путь затмения. Паоло Несполи сделал несколько фотографий. Станция в это время находилась на расстоянии около 400 км от места на Земле, оказавшегося в тени.

Подготовили астронавты и видео. 16-секундный видеоролик снят высокоскоростной камерой, делающей 1500 кадров в секунду.

Узнайте, зачем люди учатся вызывать солнечные затмения.

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