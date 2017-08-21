  • Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!
    Фото: Pixabay
  • Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!
    Фото: NASA
  • Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!
    Фото: NASA
  • Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!
    Фото: Pixabay.com
Наука

Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!

Полную фазу солнечного затмения, которое произойдет 21 августа 2017 года, можно будет наблюдать только на территории США. Однако всем желающим также будут доступны онлайн-трансляции.
Анастасия Баринова
21 августа 2017 в 12:55
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Ближайшее солнечное затмение названо «Великим американским»: оно станет первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год), полную фазу которого можно наблюдать исключительно в США. В предыдущий раз столь же полное затмение на этой территории было видно 760 лет назад: 13 июня 1257 года. В этом году наиболее уникальным местом станет город Карбондейл в штате Иллинойс: здесь два полных солнечных затмения пройдут в течение семи лет: в 2017, а затем — в 2024 году.

  • Великое Американское затмение: не пропустите онлайн-трансляцию!
    Фото: NASA

В большинстве районов США солнце полностью уйдет в тень на 2 минуты 40 секунд. Частные фазы предстоящего затмения будут видны в Северной Америке; частично — в Южной Америке, на крайнем северо-востоке Азии и ряде европейских стран (Норвегии, Дании, Исландии, на Британских островах, в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландах). Территорию России затмение обойдет стороной; лишь на крайнем северо-востоке страны (Чукотский автономный округ, север Камчатского края) и на нескольких островах Северного Ледовитого океана будут наблюдаться частные фазы во время восхода Солнца (по местному времени Чукотки и Камчатки это будет уже утро 22 августа).

К наблюдениям за затмениям следует тщательно подготовиться: если смотреть на солнечный диск, скрытый за Луной, невооруженным глазом, можно серьезно повредить зрение. Узнайте, как можно защитить глаза во время солнечного затмения.

Еще одним вариантом безопасного просмотра является онлайн-трансляция. NASA организовало несколько каналов, где 21 августа можно следить за продвижением Луны мимо Солнца в прямом эфире.

Затмение начнется в 19:47 мск в Тихом океане к северу от Гавайских островов, а закончится около 23:00 мск в Атлантическом океане. Трансляция на канале Astro Channel позволит узнать об этом событии больше: комментировать его будет астроном Александр Смирнов.

Посмотрите, как солнечное затмение выглядит со спутника.

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