В Антарктиде найден столетний пирог
В 1910 году на барке «Терра Нова» стартовала британская антарктическая экспедиция, возглавляемая Робертом Скоттом. Ее первоочередная цель была политической: «достижение Южного полюса, с тем, чтобы честь этого свершения доставить Британской империи». Однако успехом идея не увенчалась: Скотт с четырьмя спутниками достигли Южного полюса 17 января 1912 года — спустя 34 дня после другого знаменитого путешественника, норвежца Руаля Амундсена. Проведя на антарктическом леднике 144 дня, англичане погибли на обратном пути.
Первые свидетельства неудачного похода были найдены уже спустя восемь месяцев после гибели полярников. С тех пор время от времени ученые находят и другие предметы, связанные с историей покорения Антарктиды Скоттом. Так, в 2013 году на мысе Адэр был обнаружен дневник этой экспедиции, а недавно там же ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики нашли 106-летний фруктовый пирог.
Завернутое в бумагу лакомство было изготовлено компанией Huntley & Palmers. Оловянная коробка, в которую был помещен пирог, подверглась коррозии, однако сам он благодаря суровому антарктическому климату не испортился и даже сохранил приятный запах.
Экспедиция Скотта зимовала на мысе Адэр в 2011 году. За время исследований, которые проводит Фонд наследия Антарктики, здесь было обнаружено около 1500 различных предметов. Все они передаются в лабораторию новозеландского Музея Кентербери (Canterbury Museum) для изучения и реставрации.
Следующий этап работы фонда включает в себя ремонт полярных хижин, а затем планируется вернуть все артефакты, включая пирог, на то место, где их оставили первые покорители Антарктики.
Узнайте, как в XXI веке полярники повторили путь экспедиции «Терра-Нова».